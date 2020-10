Najwyższy od miesięcy wzrost liczby zakażeń we Włoszech. Ryzyko "stanu maksymalnego pogotowia" w Paryżu

Podczas minionej doby w Wielkiej Brytanii zanotowano blisko 7 tysięcy zakażeń koronawirusem, w Hiszpanii ponad 9 tysięcy infekcji, a we Francji blisko 14 tysięcy przypadków. Francuski minister zdrowia Olivier Veran zapowiedział, że nowe ograniczenia zostaną nałożone, jeśli koronawirus będzie się rozprzestrzeniał dalej w tak dużym tempie. Odnotowano również najwyższy od pięciu miesięcy dobowy wzrost liczby zakażeń we Włoszech, wynoszący prawie 2550 przypadków.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 59 zgonów z powodu COVID-19 i wykryto 6914 zakażeń koronawirusem - poinformował w czwartek po południu brytyjski rząd. Liczba nowych zakażeń jest nieco niższa od zarejestrowanych w ciągu dwóch poprzednich dni, gdy po raz pierwszy od początku epidemii przekroczony został poziom 7000, jednak to niewielki spadek w porównaniu z dużymi wahaniami, jakie odnotowano w ostatnich dniach.

Wzrost liczby zakażeń i zgonów w Walii

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wynosi 460 179. Liczba zgonów odnotowanych w ciągu doby jest nieco niższa niż w dwóch poprzednich dniach, kiedy bilanse - po 71 - były najwyższymi od 1 lipca. W statystykach z poszczególnych części kraju zwraca uwagę sześć zgonów w Walii, co jest najwyższą liczbą od końca lipca.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie w Wielkiej Brytanii 42 202, z czego 37 477 osób zmarło w Anglii, 2521 - w Szkocji, 1622 - w Walii, a 581 - w Irlandii Północnej. W ciągu ostatniej doby przeprowadzono prawie 256 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii - prawie 22,5 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to prawie 323,5 tys. testów na dobę.

Wysoka dynamika zakażeń w Hiszpanii

Jak podało hiszpańskie ministerstwo zdrowia, pomiędzy środą a czwartkiem zanotowano 9419 infekcji SARS-CoV-2. Dobę wcześniej było ich ponad 11 tys. W sumie, jak sprecyzował resort, w całym kraju zanotowano do czwartkowego popołudnia już 778 607 przypadków zachorowań na COVID-19, z czego najwięcej na terenie wspólnot autonomicznych Madrytu, Katalonii, Andaluzji, Kraju Basków oraz Kastylii i Leonu.

Podczas kolejnej doby utrzymała się też wysoka dynamika ofiar śmiertelnych. O ile w środę ich dzienny poziom szacowano na 177, to w czwartek potwierdzono kolejne 182 zgony. W sumie zmarły w Hiszpanii już 31 973 osoby zakażone koronawirusem.

W czwartek po południu władze wspólnoty autonomicznej Madrytu, gdzie rząd Hiszpanii nakazał wprowadzenie od piątkowego wieczora izolacji społecznej w 10 miastach, potwierdziły, że uszanują nowe restrykcje. Zapowiedziały jednak, że od decyzji gabinetu Pedra Sancheza odwołają się do sądu.

Ryzyko wprowadzenia "stanu maksymalnego pogotowia" w Paryżu

W ciągu ostatniej doby we Francji potwierdzono 13 970 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia w Paryżu. Dzień wcześniej zakażeń było 12 845, a rekordową ich liczbę - 16 096 - potwierdzono 24 września. Łącznie od początku pandemii zanotowano we Francji 577 505 przypadków infekcji SARS-CoV-2.

W sumie do tej pory z powodu COVID-19 zmarło we Francji 32 019 osób, z czego 63 w ciągu ostatnich 24 godzin. Wskaźnik ten jest podobny do dziennej liczby zgonów w ubiegłym tygodniu. W szpitalach przebywają obecnie 6652 osoby, o 62 więcej niż dobę wcześniej. Na intensywnej terapii leczonych jest 1265 z nich, przybyło 27.