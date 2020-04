Ustnych matur na Węgrzech w tym roku nie będzie. W Polsce decyzja jeszcze nie zapadła, Senat apeluje

Specjalne procedury

Maturę będą mogły zdawać tylko osoby, które potrzebują egzaminu dojrzałości, aby w bieżącym roku kontynuować edukację. Jest to około 83 tysięcy osób. Podczas egzaminu w sali będzie mogło przebywać jednocześnie najwyżej dziesięcioro uczniów, będą musieli siedzieć w odległości co najmniej 1,5 metra od siebie.

Polski Senat wzywa MEN do ogłoszenia ostatecznej decyzji

W czwartek polski Senat podjął uchwałę, w której wezwał rząd do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminu ósmoklasisty oraz matur w roku szkolnym 2019/2020. Projekt uchwały przygotowali senatorowie Koalicji Obywatelskiej. "Bliżej nieokreślona przyszłość to informacja stanowczo niewystarczająca. Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i władze samorządowe nie mają wiedzy, czy odbędą się egzaminy, kiedy i w jakiej formie zostaną przeprowadzone oraz jak przebiegać będzie proces dydaktyczny przygotowujący do nich uczniów. Brak jest także wytycznych dotyczących przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych" - głosi uchwała Senatu.