Maseczki kupione za 10 milionów euro i sprowadzone do Finlandii "nie spełniają standardów"

Po skandalu z państwowym zamówieniem maseczek z Chin, które - jak się okazało po testach - nie spełniają norm i nie nadają się do użytku w szpitalach, do dymisji podał się Tomi Lounema szef fińskiej odpowiedzialnej za tę wielomilionową transakcję Agencji Bezpieczeństwa Dostaw.

Dymisja dyrektora państwowej Agencji Bezpieczeństwa Dostaw (HKV) Tomi Lounema została przyjęta ze skutkiem natychmiastowym - poinformowała w piątek minister pracy Finlandii Tuula Haatainen na nadzwyczajnej konferencji prasowej. Dodała, że należy bezzwłocznie przywrócić zaufanie do państwowej instytucji. Wcześniej tego dnia premier Sanna Marin przyznała w wywiadzie dla dziennika "Ilta-Sanomat", że szef agencji "nie cieszy się już jej zaufaniem".

We wtorek, transportem lotniczym z Chin, dotarła do Finlandii pierwsza partia środków ochrony osobistej (ponad 2,2 miliona sztuk maseczek chirurgicznych oraz środków ochrony dróg oddechowych). Po testach przeprowadzonych w fińskim laboratorium technologicznym okazało się, że nie spełniają one standardów europejskich i nie mogą być używane w szpitalach, a jedynie możliwe jest ich użycie na przykład w domach opieki.