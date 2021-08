Malta zaszczepiła już 90 procent ludności. Dawka przypominająca rekomendowana we Francji

Malta jest pierwszym krajem na świecie, w którym całkowicie zaszczepiono przeciwko COVID-19 ponad 90 procent ludności w wieku powyżej 12 lat. Francuska agencja rządowa do spraw zdrowia zarekomendowała dawkę przypominającą szczepionki dla osób w wieku od 65 lat i szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby. W Wielkiej Brytanii odnotowano najwyższą liczbę zgonów od 12 marca.

Według danych Ministerstwa Zdrowia Malty szczepienia zakończyło 410 tysięcy z około pół miliona mieszkańców. - Mamy rekord świata - oświadczył szef resortu zdrowia Chris Fearne. Ogłosił, że od 6 września ludzie w pełni zaszczepieni będą mogli uczestniczyć w imprezach, gdzie nie ma miejsc siedzących. Najpierw z udziałem stu osób. W przypadku wydarzeń z miejscami siedzącymi, jak na przykład wesela czy koncerty, będzie to limit do 500 osób.

Trzecia dawka szczepionki rekomendowana we Francji

"Po przeanalizowaniu dostępnych danych HAS proponuje dawkę przypominającą szczepionki Pfizer lub Moderna dla osób w wieku od 65 lat i dla osób z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkich postaci COVID-19" - poinformowała francuska agencja rządowa ds. zdrowia (HAS) w komunikacie.

Francuski minister zdrowia Olivier Veran ogłosił w poniedziałek wieczorem w BFM TV rozpoczęcie na szeroką skalę, w uzgodnieniu z HAS, kampanii na temat przypominającej, trzeciej dawki szczepienia.

Protesty we Francji przeciw przepustkom sanitarnym

HAS 18 sierpnia 2021 r. rozszerzył kampanię dawki przypominającej na tę część populacji, która cierpi na choroby współistniejące (cukrzyca, otyłość, itd.), narażające na zwiększone ryzyko ciężkiej postaci COVID-19. Sytuacja ta dotyczy znacznie większej populacji niż osoby "bardzo wysokiego ryzyka", co odnosi się do ograniczonej listy chorób.