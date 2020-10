"Jesteśmy już przyzwyczajeni, że maseczka to nasza druga twarz". Madryt wrócił do lockdownu, w Londynie niepokój

Jesteśmy trochę przerażeni, do tej pory nie mieliśmy tylu zakażeń - mówiła we "Wstajesz i weekend" Roksana Guillen Ortega, Polka mieszkająca w Hiszpanii, autorka bloga hiszpaniaole.pl. Od piątku między innymi w Madrycie powrócono do przymusowej izolacji społecznej. Kolejne obostrzenia związane z epidemią wprowadzono też w Wielkiej Brytanii. Jak podkreśliła mieszkająca na Wyspach Polka Monika Wojtal, "czuć, że Londyn czeka na następne restrykcje".

Rząd Hiszpanii nakazał rządowi wspólnoty autonomicznej Madrytu ogłoszenie przymusowej izolacji społecznej z powodu nasilającej się w regionie epidemii COVID-19. Zaczęła ona obowiązywać w piątek od godziny 22 czasu lokalnego w dziesięciu najbardziej doświadczonych koronawirusem miastach. Restrykcje zostały także mocno zaostrzone w Wielkiej Brytanii, by - jak mówił premier kraju Boris Johnson - zatrzymać drugą falę epidemii. Wprowadzone pod koniec września nowe wytyczne to między innymi: najwyżej 15 osób na weselach, najwyżej 30 na pogrzebach oraz kary dla wszystkich bez wyjątku za łamanie zasad sanitarnych.

"Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że maseczka to jest nasza druga twarz"

Do soboty w Hiszpanii potwierdzono ponad 810 800 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 32 000 zainfekowanych. Wykonano łącznie ponad 12,7 mln testów w kierunku SARS-CoV-2 Roksana Guillen Ortega, Polka mieszkająca w Hiszpanii i autorka bloga hiszpaniaole.pl, mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 o nowych obostrzeniach związanych z postępami epidemii.

Wyjaśniła, że najbardziej są one "związane z poruszaniem się". Dodała, że dozwolone są "spotkania w gronie rodzinnym czy znajomych do sześciu osób", a "bary i restauracje będą zamykane dużo wcześniej niż do tej pory". - Ostatni klienci będą mogli przyjść do restauracji czy baru o godzinie 10 (wieczorem), natomiast bary i restauracje będą zamykane o godzinie 11 - powiedziała.

- Mamy średnią około 11 tysięcy zakażeń dziennie. Jesteśmy trochę przerażeni tym, bo tak naprawdę do tej pory nie mieliśmy tylu zakażeń - przyznała. - Nie wiemy, skąd to się bierze - dodała Roksana Guillen Ortega. Jak mówiła, "nie ma też odpowiedzi ze strony rządu, co z tym dalej zrobić".

Polka opowiadała o codziennym życiu w Hiszpanii w czasie pandemii. - Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że maseczka to jest nasza druga twarz - podkreśliła. Zapewniła, że poza tym ludzie utrzymują dystans społeczny, używają żeli antybakteryjnych. - To są jedyne metody, które my możemy stosować. Czekamy, jak to będzie wyglądało od strony hiszpańskiego rządu, czy podoła tej pandemii, tej drugiej fali, bo naprawdę sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie – dodała blogerka.

Roksana Guillen Ortega, Polka mieszkająca w Hiszpanii, o powrocie do lockdownu między innymi w Madrycie TVN24

Koronawirus w Hiszpanii

Izolacja społeczna wprowadzona w Hiszpanii przewiduje zakaz wychodzenia z domów bez uzasadnionego motywu, np. udania się do szkoły, pracy lub do lekarza. Restrykcje dotyczą Madrytu, a także położonych koło stolicy miast: Alcala de Henares, Alcobendas, Alcorcon, Fuenlabrada, Getafe, Leganes, Torrejon de Ardoz, Mostoles i Parla.

Decyzja rządu Pedra Sancheza o nałożeniu obostrzeń jest efektem trwających od ponad tygodnia negocjacji, które władze aglomeracji stolicy określały mianem "wywierania presji".

Rząd wspólnoty Madrytu, którym kieruje Isabel Diaz Ayuso, regularnie odrzucał apele ministra zdrowia Salvadora Illi o wprowadzenie izolacji społecznej na najbardziej dotkniętych epidemią obszarach. Twierdził, że podjął już walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wprowadzając w drugiej połowie września ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli i korzystaniu z placówek handlu i usług w 45 strefach sanitarnych aglomeracji zamieszkanych przez milion osób.

Koronawirus w Hiszpanii Reuters

"Czuć, że Londyn czeka na następne restrykcje"

W Wielkiej Brytanii do soboty potwierdzono ponad 467 000 infekcji, zmarło ponad 42 200 osób zakażonych koronawirusem. Na Wyspach wykonano ponad 25 mln testów.

Monika Wojtal, Polka mieszkająca w Londynie, mówiła w TVN24 o tym, jak z pandemią radzi sobie Wielka Brytania. Podkreśliła, że liczba zakażeń rośnie i "nie wygląda to dobrze". Jej zdaniem "czuć, że Londyn czeka na następne restrykcje". - Od kilku dni nie mam papieru toaletowego w moim lokalnym sklepie, dość dużym supermarkecie. Trochę tak, jakby Londyńczycy czuli, że coś przychodzi - dodała.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii Reuters

Wojtal przypomniała, że niedawno na Brytyjczyków nałożone zostały dodatkowe obostrzenia. 22 września premier Boris Johnson przedstawił nowe restrykcje, które zakładają między innymi: uczestnictwo maksymalnie 15 osób w ślubach i weselach, a maksymalnie 30 w uroczystościach pogrzebowych, kary dla przedsiębiorców za łamanie zasad sanitarnych w wysokości do 10 tysięcy funtów czy podwyższone kary dla wszystkich osób niezasłaniających nosa i ust oraz łamiących "regułę sześciu", czyli spotykających się w grupach większych niż sześć osób.

- Restauracje muszą opustoszeć o 22 (…) Policja czeka przed restauracją i jeżeli jakikolwiek klient będzie w restauracji nawet o godzinie 22, lokal jest zamykany - wyjaśniała rozmówczyni TVN24. Dodała, że Anglicy "są ekstremalnie przewrażliwieni" i pilnują się.

- Możemy się spotykać w domach i na zewnątrz, ale tylko do sześciu osób. Nie wolno nam więcej - dodała. Podkreśliła, że nie dotyczy to sytuacji, kiedy komuś się pomaga.

Mówiąc o obowiązujących ograniczeniach Wojtal przekonywała, że "Anglicy bardzo się tego pilnują".

Monika Wojtal, Polka mieszkająca w Londynie, o walce z epidemią COVID-19 w Wielkiej Brytanii TVN24

Polka mieszkająca w Wielkiej Brytanii przyznała również, że "Londyn naprawdę jest opustoszały". Jak mówiła, wielu londyńczyków wyjechało z miasta, a ceny nieruchomości do wynajęcia spadły, co - jak oceniła - "się nie zdarza".

PAP/EPA/WILL OLIVER

"W Holandii generalnie bardzo ciężko jest mówić o nakazach. Tutaj się wszystko rekomenduje i zaleca

Anna Moszczyńska, Polka mieszkająca w Holandii, oceniła na antenie TVN24, że "Holandia ewidentnie znalazła się w drugiej fali uderzenia pandemii". Przyznała, że boi się obecnej sytuacji. - Cała opieka zdrowotna i pomoc jest na tyle dobra, że to trochę łagodzi ten strach, natomiast ewidentnie jest on dookoła – mówiła. - Mieszkam w Amsterdamie, który właściwie jest epicentrum (epidemii) w całej Holandii. Jest tu najwięcej przypadków, więc siłą rzeczy tak, trochę się boję – powtórzyła.

Powiedziała, że "głównie ze względu na bezpieczeństwo” stara się "zdecydowanie ograniczać wychodzenie na zewnątrz, w szczególności przebywanie w centrum miasta".

- Myślę, że na początku, kiedy ten strach był bardziej odczuwalny i jeszcze nie przywykliśmy do tego, że żyjemy w czasach pandemii, ludzie się bardziej stosowali do wszelkich rekomendacji. Nawet nie powiedziałabym nakazów, bo w Holandii generalnie bardzo ciężko jest mówić o nakazach. Tutaj się wszystko rekomenduje i zaleca – kontynuowała.

Zauważyła, że kilka dni temu "pojawiły się nowe zalecenia ze strony rządu i coraz bardziej ludzie będą musieli się na nowo do tego dostosować". - Włączając tę rekomendację zupełnie nową w Holandii, jaką jest zalecenie noszenia maseczek, zakrywania ust i nosa w miejscach użyteczności publicznej – wyjaśniała Moszczyńska.

Anna Moszczyńska, Polka mieszkająca w Holandii, o koronawirusie TVN24

Koronawirus w Holandii

We wtorek holenderski rząd ogłosił nowe ograniczenia w całym kraju. Przedsiębiorcom zalecono, aby pracownicy pracowali w domu, z wyjątkiem przypadków, gdy ich obecność jest niezbędna. Bary i restauracje muszą być zamknięte najpóźniej o godzinie 22. Holendrzy mają unikać podróżowania między Amsterdamem, Rotterdamem i Hagą - miastami o najwyższym wskaźniku infekcji - jeżeli nie jest to konieczne.

Sklepy detaliczne w tych miastach będą mogły odmówić obsługi klientom, którzy nie noszą masek. Imprezy sportowe będą zamknięte dla publiczności, a zgromadzenia ograniczone do 40 osób. W spotkaniach towarzyskich w domach będą mogły brać udział maksymalnie trzy osoby.

Do soboty w Holandii potwierdzono ponad 127 900 przypadków zakażenia koronawirusem, a 6400 zainfekowanych osób zmarło. W kraju wykonano ponad 2,4 mln testów na obecność patogenu.

