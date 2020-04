Szefowa Komisji Europejskiej napisała do Włochów. "Przepraszam was"

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wysłała list do Włochów, w którym przyznaje, że UE nie pomogła temu krajowi na początku jego walki z koronawirusem. "Przepraszam was, jesteśmy z wami" - zwróciła się do Włochów przewodnicząca KE w tytule listu, opublikowanego w czwartek przez dziennik "La Repubblica".

"Zbyt wielu myślało tylko o własnych problemach"

Oceniła, że było to "działanie szkodliwe i można było go uniknąć".

Zdaniem przewodniczącej KE Unia zmieniła postępowanie. "Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, by nakłonić kraje europejskie do tego, by rozumowały jako drużyna i zapewniły skoordynowaną odpowiedź na wspólny problem. Widzieliśmy więcej solidarności tu, w Europie, niż w jakiejkolwiek innej części świata" - zaznaczyła.