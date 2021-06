Europa się otwiera i martwi

Angela Merkel i Emmanuel Macron wzywają unijne kraje do skoordynowanych działań w sprawie otwierania granic w związku z wychodzeniem z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Od 26 czerwca w Holandii zostaną zniesione niemal wszystkie ograniczenia. Rzym przygotowuje się na pierwszy weekend bez godziny policyjnej. Zmieniają się też zasady wjazdu do Polski.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron, którzy spotkali się w piątek w Berlinie, wezwali kraje Unii Europejskiej do skoordynowania polityki ponownego otwarcia granic w związku z wychodzeniem z kryzysu COVID-19 oraz do ochrony przed nowymi wariantami wirusa.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zwrócił uwagę, że kraje Unii Europejskiej muszą uważać, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się nowych wariantów SARS-CoV-2. Dodał, że Unia Europejska obserwowała rozwój sytuacji w Wielkiej Brytanii, która odnotowała gwałtowny wzrost liczby zgłaszanych co tydzień przypadków wariantu Delta.

- Niektóre kraje wcześniej ponownie otworzyły swoje granice ze względu na przemysł turystyczny, ale musimy uważać, aby nie importować nowych wariantów – powiedział na wspólnej konferencji prasowej z Angelą Merkel przed roboczą kolacją w urzędzie kanclerskim w Berlinie. - Nie możemy zachowywać się tak, jakby koronawirus się skończył - dodawała niemiecka kanclerz.

Holandia wykonuje "odważniejszy krok"

Od 26 czerwca w Holandii zostaną zniesione niemal wszystkie ograniczenia, które obowiązywały w związku z pandemią COVID-19 - ogłosił w piątek premier Mark Rutte. - Otwieramy kraj, oczekiwania się spełniły - podkreślił. Podczas konferencji prasowej w Hadze szef rządu poinformował, że niska liczba nowych zakażeń, postęp w kampanii szczepień przeciw COVID-19 oraz niskie obłożenie szpitali pozwalają na wykonanie "odważniejszego kroku".

Jest nim zniesienie obowiązku noszenia maseczek (poza transportem zbiorowym) czy możliwość przyjmowania dowolnej liczby gości w domach. Możliwa będzie też organizacja imprez sportowych, a także zniesiona zostanie rekomendacja pracy zdalnej.

Ograniczenia w sprzedaży alkoholu zostaną całkowicie zniesione, sklepy będą mogły funkcjonować w normalnych godzinach. Otwarte zostaną kluby nocne i dyskoteki. - Podczas poprzednich konferencji prasowych często mówiliśmy, że liczymy na bezpieczne i piękne lato. Na szczęście te oczekiwania się spełniły – mówił wyraźnie zadowolony szef rządu.

W komunikacie przekazanym mediom po konferencji prasowej Rutte podkreślił jednak, że "mimo pozytywnych wiadomości wirus nie zniknął, jest on bowiem nieprzewidywalny i wciąż pojawiają się jego nowe warianty, dlatego musimy zachować ostrożność i czujność". Minister zdrowia Hugo de Jonge zapowiedział, że od soboty na szczepienia będą mogli się umawiać 18-latkowie.

Rzym rezygnuje z godziny policyjnej

Siły porządkowe w Rzymie przygotowały się na pierwszy weekend bez godziny policyjnej, co jest rezultatem wejścia stołecznego regionu Lacjum do tzw. białej strefy - już w piątek pod wieczór pojawiły się tłumy w mieście i zamknięto czasowo dostęp do Fontanny di Trevi.

Godzina policyjna została ostatnio zniesiona w większości regionów Włoch. Obowiązywała od początku listopada zeszłego roku. W Wiecznym Mieście pierwszy weekend bez tego ograniczenia będzie przebiegać pod specjalnym nadzorem.

Policja przygotowała bramki wejściowe, by regulować napływ ludzi na place, gdzie trwa zazwyczaj nocne życie. Ograniczony będzie wstęp między innymi na Campo de Fiori, gdzie przed tygodniem zanotowano tłumy i niepokoje, a także na Plac Hiszpański i w rejon Zatybrza. Przy bramkach stać będą policjanci, strażnicy miejscy i przedstawiciele Obrony Cywilnej.

Pierwszym krokiem na początku weekendu było zamknięcie dróg prowadzących do Fontanny Di Trevi, gdzie zaczęły gromadzić się tłumy. Rzymianie masowo wylegli w upalny wieczór na ulice miasta, gdzie jest największa w Europie strefa kibica, działająca przez całe mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Kufel piwa gratis dla zaszczepionych

Do końca lipca Bar Fondamental z siedzibami w Paryżu i Bordeaux oferuje klientom kufel piwa gratis pod warunkiem, że okażą dowód szczepienia przeciw COVID-19. Chcemy podziękować tym, którzy "przyczynili się do powrotu do normalnego życia" - podkreślili pracownicy obu lokali.

- Mocno ucierpieliśmy z powodu pandemii i jesteśmy szczęśliwi, że możemy znów otworzyć się, chcemy po prostu podziękować tym, którzy nam w tym pomagają. Nie ma w tym nic z polityki, każdy robi, co chce - powiedział serwisowi actu.fr współzałożyciel baru Youssef Chraibi.

Polska zmienia zasady wjazdu związane z pandemią COVID-19

W piątek w Dzienniku Ustaw ukazała się podpisana przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19.

Zgodnie ze zmianą katalog państw, których obywatele mogą przylecieć do Polski, od soboty rozszerzył się o obywateli Stanów Zjednoczonych. Dotychczas drogą lotniczą przylatywać mogli obywatele Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Tajlandii, Republiki Korei, Tunezji, Australii i Izraela lub ci, którzy posiadają prawo pobytu na terytorium tych państw.

Oprócz tego wśród osób uprawnionych do wjazdu do Polski zza granicy zewnętrznej od soboty znajdą się uczestnicy, artyści wykonawcy, jurorzy, akredytowani dziennikarze, opiekunowie uczestników i artystów przekraczający granicę celem udziału w międzynarodowym konkursie muzycznym lub festiwalu w Polsce. Fakt takiego udziału będą musieli udokumentować Straży Granicznej. Ta zmiana umożliwi przyjazd uczestników np. XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, do którego w lipcu rozpoczną się eliminacje.

Wśród wprowadzonych w rozporządzeniu zmian jest także otwarcie od środy kolejnych trzech przejść granicznych z Ukrainą: w Krościenku, w Zosinie i w Dołhobyczowie. Dotąd otwarte były przejścia w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem, w Medyce oraz w Budomierzu.

Austria przeznacza szczepionki dla Bałkanów Zachodnich

Kanclerz Sebastian Kurz poinformował po spotkaniu z przedstawicielami krajów byłej Jugosławii i Albanii, że Austria przeznaczy milion szczepionek przeciw COVID-19 do państw regionu. To dodatkowe wsparcie dla Bałkanów Zachodnich, które w kwietniu, również od Austrii, lecz w imieniu Unii Europejskiej, otrzymały już 651 tys. dawek szczepionek.

Bilateralna pomoc w postaci miliona preparatów ma być dostarczona między sierpniem a końcem roku. W oświadczeniu nie było mowy o tym, jakie konkretnie państwa otrzymają pomoc, ani w jaki sposób szczepionki będą dystrybuowane.

Partia kilkuset tysięcy szczepionek z ramienia Unii Europejskiej została dostarczona w kwietniu do państw, które potrzebowały ich najbardziej, tj. Bośni i Hercegowiny, Albanii oraz Macedonii Północnej.

