"Negocjacje przynoszą rezultaty". Komisja Europejska zawarła porozumienie w sprawie szczepionki na COVID-19

"UE inwestuje w różne badania oparte na różnych typach technologii"

Pod koniec lipca Komisja Europejska informowała, że zakończyła wstępne rozmowy z inną firmą, Sanofi, w sprawie zakupu dla krajów Unii Europejskiej szczepionki przeciwko COVID-19. "Wkrótce poczynimy dalsze kroki. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkoma innymi firmami" - oświadczyła wówczas przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. "Komisja Europejska czyni wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić Europejczykom szybki dostęp do szczepionki, która jest bezpieczna i da im ochronę przed koronawirusem" - mówiła.

Brytyjski projekt szczepionki

- To, co działa w tej szczepionce szczególnie dobrze, to uruchamianie obu ramion układu odpornościowego - wyjaśnił doktor Adrian Hill z Uniwersytetu w Oksfordzie. Jak tłumaczył naukowiec, szczepionka ta wydaje się produkować porównywalną ilość przeciwciał do tej, która jest wytwarzana w ciałach ludzi, którzy przeszli COVID-19. Hill przypomniał, że celem opracowywanej substancji jest ograniczenie zachorowań i tempa przenoszenia się choroby.