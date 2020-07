Unijna umowa na dostawy leku przeciwko COVID-19. "Pierwsza partia zaspokoi najpilniejsze potrzeby"

Od początku sierpnia do 30 tysięcy pacjentów z państw Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, którzy najciężej przechodzą chorobę COVID-19, trafi lek zawierający remdesivir, substancję uznawaną za pomocną w leczeniu choroby wywoływanej koronawirusem. To zakłada umowa pomiędzy Komisją Europejską a firmą farmaceutyczną Gilead.

Komisja Europejska poinformowała w środę o zawarciu umowy z firmą Gilead. - Komisja podpisała umowę na dostawę leku Veklury (zawierającego remdesivir, uznawany za pomocny w leczeniu COVID-19 - red.). Od początku sierpnia partie tego leku zostaną udostępnione państwom członkowskim i Wielkiej Brytanii - powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Dana Spinant, cytowana przez Agencję Reutera.

"Umowa, która umożliwi leczenie tysięcy pacjentów"

Spinant przekazała, że wartość kontraktu wynosi 63 miliony euro (prawie 280 milionów złotych). - Pierwsza partia zaspokoi tylko najpilniejsze potrzeby. Jednocześnie Komisja przygotowuje wspólne zamówienia na dalsze dostawy tego leku, które pokryją dodatkowe potrzeby od października - dodała.

- W ostatnich tygodniach Komisja niestrudzenie współpracowała z Gilead, aby osiągnąć porozumienie zapewniające dostarczenie do Unii Europejskiej zapasów pierwszego środka dopuszczonego do stosowania w leczeniu COVID-19. Wczoraj, niespełna miesiąc po dopuszczeniu remdesiviru, została podpisana umowa, która umożliwi leczenie tysięcy pacjentów od początku sierpnia. Komisja nie szczędzi starań na rzecz zapewnienia dostępu do bezpiecznej i skutecznej terapii oraz wspiera prace nad opracowaniem szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wczorajsza umowa jest kolejnym ważnym krokiem w naszej walce z tą chorobą - powiedziała Stela Kiriakidu, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Unia Europejska sfinansuje zamówienie poprzez unijny instrument wsparcia. Umożliwi to leczenie około 30 tys. pacjentów z ciężkimi objawami COVID-19. Jak tłumaczą unijni urzędnicy, ma to przyczynić się to do zaspokojenia bieżących potrzeb przez najbliższe miesiące, przy zapewnieniu sprawiedliwej dystrybucji leku w Unii Europejski przy uwzględnieniu opinii Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Komisja przygotowuje wspólne zamówienie na dalsze dostawy leku, które mają pokryć dodatkowe potrzeby i zapewnić dostawy od października.

Remdesivir - co to jest

Antywirusowy remdesivir jest jak dotąd jedyną substancją leczniczą oficjalnie autoryzowaną przez Unię Europejska do leczenia pacjentów - osób dorosłych i nastolatków w wieku od 12. roku życia - z poważnymi objawami COVID-19. 3 lipca uzyskał warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Mimo to jest on nadal na terenie UE monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Firmę Gilead poproszono o przedłożenie do EMA końcowych sprawozdań z badań leku do grudnia 2020 roku.

Niemal cały dotychczasowy zapas medykamentu został już zakupiony od firmy Gilead przez Stany Zjednoczone, które mają umowy na dostawy 500 tysięcy dawek - czyli na prawie całą produkcję koncernu do końca września.

Na początku lipca minister zdrowia Niemiec Jens Spahn wystąpił z postulatem do Parlamentu Europejskiego o pomoc w uruchomieniu produkcji remdesiviru na terenie Unii Europejskiej.

Autor:tmw//rzw

Źródło: PAP, Reuters