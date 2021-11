Koronawirus w Europie. Komisja Europejska apeluje o skoordynowane podejście do ograniczeń w podróżach

Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny powstrzymać się od wprowadzania ograniczeń w podróżach dla osób posiadających cyfrowe zaświadczenia covidowe - przekazał w poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej. KE zaapelowała o "skoordynowane podejście" do swobody podróży w Unii.

- Co do zasady państwa członkowskie powinny powstrzymać się od wprowadzania dodatkowych restrykcji dla podróżnych posiadających cyfrowe unijne zaświadczenie COVID, zwłaszcza tych, którzy są zaszczepieni lub są ozdrowieńcami. Powinny one (te państwa) poinformować Komisję i inne kraje członkowskie z 48-godzinnym wyprzedzeniem, jeśli zamierzają wprowadzić jakiekolwiek dodatkowe restrykcje - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej ds. prawnych Christian Wigand. Odpowiadał na pytania dotyczące planów rządów Portugalii i Polski.