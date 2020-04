Kolejne kraje przedłużają restrykcje lub wprowadzają nowe. Merkel: wiem, że to trudne

Niemcy przedłużyły do 19 kwietnia restrykcje wynikające z rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Rząd Bułgarii zdecydował się na utrzymanie stanu nadzwyczajnego do 13 maja. Ukraina zaostrza środki bezpieczeństwa i przewiduje, że będą obowiązywały do 24 kwietnia.

Szefowa rządu przekazała, że 14 kwietnia ma odbyć się kolejna dyskusja na temat ewentualnego przedłużenia restrykcji. Na czas świąt kanclerz wezwała do powstrzymania się od prywatnych podróży i odwiedzin. - Wiem, że to trudne - przyznała i dodała, że trzeba będzie zrezygnować ze spotkań rodzinnych i udziału w nabożeństwach.

Kanclerz rządzi z domu

Obwiązujące w Niemczech zasady, mające spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, ograniczają do niezbędnych przypadków wyjścia z domu, nakazują poruszanie się po ulicach co najwyżej w parach lub w towarzystwie członków rodziny i zakazują prowadzenia działalności obiektom handlowym i usługowym z wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii i aptek.

Na Ukrainie w maseczkach

Zakażony parlamentarzysta

W środę bułgarski rząd zaproponował przedłużenie stanu nadzwyczajnego do 13 maja – obecnie obowiązuje on do 12 kwietnia. Na to musi zgodzić się bułgarski parlament.