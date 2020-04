"Awaryjne placówki" i elastyczne grafiki. Jak w czasie pandemii rządy pomagają w opiece nad dziećmi?

Szkoły otwarte dla dzieci pracowników kluczowych zawodów, elastyczne godziny pracy, edukacja w weekendy - między innymi takie ułatwienia przygotowały władze niektórych krajów. W związku z epidemią COVID-19 w większości krajów na świecie obowiązują restrykcje dotyczące możliwości posyłania dzieci do szkół czy przedszkoli, co dla wielu rodziców oznacza konieczność zapewnienia opieki domowej.

"Czym mniej dzieci w szkołach, tym mniejsze prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się wirusa"

Mimo zamknięcia placówek oświatowych i wychowawczych w całej Wielkiej Brytanii co najmniej do połowy kwietnia, władze zwróciły się do ich dyrektorów o dalsze świadczenie opieki nad dziećmi w kilku przypadkach.