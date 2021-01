Czeski rząd ma dosyć "służbowych" wyjazdów obywateli, Wielka Brytania rozszerza "czerwoną listę"

Niemcy

W Niemczech co najmniej do 14 lutego utrzymane zostaną obowiązujące już wcześniej ograniczenia, między innymi zamknięcie sklepów niesprzedających podstawowego asortymentu, zakładów usługowych, placówek kultury, barów i restauracji czy nauka zdalna dla większości uczniów. W całych Niemczech w komunikacji miejskiej i w sklepach trzeba używać maseczek medycznych lub maseczek z filtrem.

Dania

Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła w czwartek przedłużenie surowych restrykcji przeciwepidemicznych do końca lutego. Jak wyjaśniła, eksperci duńskiej agencji do spraw chorób zakaźnych ocenili, że nowa mutacja koronawirusa rozprzestrzenia się nawet przy restrykcjach, jakie zostały wprowadzone. - Nie możemy zatrzymać rozwoju epidemii, ale możemy ją spowolnić - powiedziała premier.

Jednocześnie szefowa duńskiego rządu zastrzegła, że wiosną nie dojdzie do szybkiego łagodzenia obostrzeń, jak to miało miejsce po pierwszej fali epidemii w 2020 roku. - Wiemy z doświadczenia innych krajów, przede wszystkim Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, jak szybko zmutowany koronawirus może wymknąć się spod kontroli. Musimy postępować ostrożnie, nawet jeśli jesteśmy już częściowo zaszczepieni - podkreśliła.

Czechy

Zapowiedziano, że niestosowanie się do tego nakazu będzie karane nie tylko rutynowymi mandatami, ale także pozbawieniem praw do rządowych programów kompensacyjnych.

Wielka Brytania

Węgry

Portugalia

Holandia

W Holandii między godzinami 21 a 4.30 obowiązuje godzina policyjna, wprowadzona w tym kraju po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej. Mieszkanie można opuścić w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, na przykład idąc do pracy. Można też wyprowadzać psy na smyczy. Rząd zaleca pracę zdalną, jeśli tylko jest to możliwe, a także powstrzymywanie się od podróży w kraju i za granicę. W domach można przyjmować maksymalnie dwóch gości. Nauczanie w szkołach odbywa się zdalnie. Zamknięte są restauracje, zakłady usługowe, lokale rozrywkowe i sklepy z towarami innymi niż najpotrzebniejsze.

Słowacja

Od środy w Słowacji dom można opuszczać tylko w określonych sytuacjach. By pójść do pracy, uprawiać sport na otwartej przestrzeni, pójść do urzędu lub czynnego jeszcze punktu usługowego jak stacja benzynowa, poczta, bank czy biblioteka, trzeba mieć negatywny wynik badania na obecność koronawirusa.

Litwa

Na Litwie obejmująca cały kraj kwarantanna została w środę przedłużona do końca lutego. Z domu można wychodzić tylko do pracy, po niezbędne zakupy, do lekarza, na spacer czy do bliskich potrzebujących pomocy. Członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą przyjmować wizyty tylko jednej innej osoby, której mogą towarzyszyć dzieci. Na świeżym powietrzu można się spotykać tylko z jedną osobą, z którą się nie mieszka.