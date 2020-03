Wieczne Miasto zamyka największe zabytki

Na świecie potwierdzono ponad 119 tysięcy przypadków koronawirusa oraz ponad 4200 zgonów. Poza Chinami SARS-CoV-2 dotarł już do 117 państw. Do listy w ostatnim czasie dołączyła Demokratyczna Republika Konga, gdzie zanotowano pierwszą infekcję. Tymczasem Indonezja, Liban i Panama poinformowały o pierwszych ofiarach śmiertelnych nowego wirusa. We Włoszech, sercu epidemii w Europie, liczba zakażonych przekroczyła 10 tysięcy. Jak świat walczy z nowym patogenem?