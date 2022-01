Europa zalana przez falę omikronu. Setki tysięcy zakażeń w kilku krajach

W związku z blisko 200 tysiącami zakażeń koronawirusem włoski rząd pracuje nad kolejnym dekretem, który rozszerzy wymóg okazywania przepustki sanitarnej przy wstępie do wielu miejsc. W Portugalii odnotowano najwyższą od początku pandemii COVID-19 liczby dobowych zakażeń. We Francji znów było to ponad 360 tysięcy infekcji. Słowacja planuje wpuszczanie do niektórych miejsc i na niektóre wydarzenia tylko obywateli zaszczepionych trzema dawkami.

Ponad 196 tysięcy zakażeń koronawirusem zanotowano jednej doby we Włoszech - podało w środę ministerstwo zdrowia. Zmarło 313 osób, najwięcej w obecnej, czwartej fali pandemii. Do szpitali trafiło ponad 240 kolejnych pacjentów. Na oddziałach intensywnej terapii jest około 1670 chorych na COVID-19, a na pozostałych oddziałach 17 tysięcy. Dzień wcześniej informowano o 220 tysiącach zakażeń SARS-CoV-2.

Wprowadzony niedawno obowiązek szczepień dla grupy wiekowej powyżej 50 lat w ciągu dwóch dni nakłonił do zrobienia tego ponad 40 tysięcy osób - wynika z danych rządu. Gabinet Mario Draghiego pracuje nad kolejnym dekretem, który rozszerzy wymóg okazywania przepustki sanitarnej przy wstępie do wielu miejsc. Według nieoficjalnych informacji mediów bez tzw. Green Pass można będzie wejść tylko do sklepu spożywczego i supermarketu, do apteki, szpitala, przychodni i na posterunek policji lub karabinierów.

Obecnie wzmocniony certyfikat, wystawiony na podstawie szczepienia lub wyleczenia, wymagany jest we wszystkich środkach komunikacji, lokalach gastronomicznych i niemal wszędzie w miejscach publicznych. Nie trzeba go pokazywać przy wejściu do kościoła.

Kontrole przestrzegania restrykcji podczas imprezy sylwestrowej w Rzymie PAP/EPA

Opadająca fala zakażeń w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby stwierdzono 398 zgonów z powodu COVID-19, co jest kolejnym dniem z najwyższą ich liczbą od końca lutego, ale dane o zakażeniach coraz wyraźniej sugerują, że szczyt fali wywołanej wariantem omikron koronawirusa minął.

Podany w środę bilans nowych zgonów jest wyższy o 19 od wtorkowego, będącego do tej pory najwyższym od 24 lutego. Jest też piątym przypadkiem w ciągu ostatnich 15 dni, gdy dobowa statystyka zgonów przekroczyła 300.

Spada za to tempo przyrostu nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby wykryto ich 129,6 tysiąca - to 65 tysięcy mniej niż było tydzień wcześniej. Nieznacznie także spadła liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach.

Największa od początku pandemii liczba zakażeń w Portugalii

Służby medyczne Portugalii zanotowały podczas ostatniej doby prawie 41 tysięcy infekcji koronawirusem - to największa od początku pandemii COVID-19 liczba dobowych zakażeń. Mimo w czasie ostatnich 24 godzin zanotowano stosunkowo niską liczbę zgonów wśród pacjentów zakażonych koronawirusem – 20.

Nasilenie się w Portugalii piątej fali koronawirusa nie wpłynęło znacząco na wzrost liczby osób hospitalizowanych. W szpitalach leczy się na COVID-19 1,6 tys. pacjentów, z których 167 - na oddziałach intensywnej terapii. Zaszczepionych jest ponad 90 procent dorosłych Portugalczyków.

W środę prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa wyraził nadzieję, że rekord infekcji koronawirusem oznacza, że kraj prawdopodobnie wszedł w szczyt pandemii, a liczba zakażeń będzie w najbliższym czasie spadać.

Koronawirus w Portugalii MARIO CRUZ/PAP/EPA

Hiszpańskie ośrodki zdrowia przeciążone

PW czasie dwóch lat pandemii w Hiszpanii wydano 15,2 mln zwolnień chorobowych, z czego ponad 5 mln z powodu COVID-19 - wynika z raportu organizacji towarzystw ubezpieczeniowych (AMAT), opublikowanych przez "ABC".

Ośrodki zdrowia są przeciążone. Pracodawcy podejrzewają nadużycia - czytamy w raporcie. Koszty nieobecności pracowników w samym 2020 roku, w tym wstrzymania produkcji, wyniosły równowartość 9 procent hiszpańskiego PKB - informuje AMAT.

Jak poinformował w środę szef hiszpańskiego stowarzyszenia SEMES Tato Vazquez-Lima, sytuacja stała się dramatyczna niemal we wszystkich regionach kraju. - Znaleźliśmy się nad przepaścią. Od tygodni przestrzegaliśmy przed takim scenariuszem. Sytuacja szybko się nie poprawi - ogłosił hiszpański lekarz.

Jak wynika z szacunków związku zawodowego CSIF w hiszpańskich szpitalach w okresie nasilającej się pandemii brakuje blisko 30 tysięcy pracowników. Syndykat reprezentujący interesy pracowników sfery publicznej, w tym służby zdrowia, wskazał, że aktualne niedobory załogi w placówkach medycznych to m.in. efekt licznych zachorowań na COVID-19, a także urlopów, jakie odbywa personel.

Francja nie chce wprowadzać lockdownu

Francuski Instytut Pasteura poinformował w środę, że szczyt zakażeń wariantem omikron koronawirusa nastąpi we Francji w połowie stycznia, a w drugiej połowie miesiąca oczekiwany jest najwyższy poziom hospitalizacji z powodu COVID-19.

We wtorek we Francji wykryto najwięcej dobowych zakażeń od początku pandemii - blisko 370 tysięcy, a w środę ponad 361 tysięcy. Jednak minister zdrowia Olivier Veran ocenił, że rzeczywista liczba zakażeń koronawirusem we Francji to od 500 tysięcy do miliona na dobę.

Rzecznik rządu Gabriel Attal po posiedzeniu Rady Ministrów zapewnił w środę, że rząd zrobi wszystko, aby nie wprowadzać lockdownu i aby szkoły pozostały we Francji otwarte.

Kolejny wariant koronawirusa wykryty we Francji TVN24

Słowacja: dwie dawki szczepionki nie będą już wystarczać

Dopiero trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19 będzie uprawniać do wstępu do niektórych miejsc publicznych lub udziału w niektórych imprezach na Słowacji. Rząd Eduarda Hegera skrócił w środę ważność zaświadczenia o przebyciu choroby ze 180 na 90 dni. Rząd zdecydował także o zniesieniu zakazu zgromadzeń, który obowiązywał od listopada 2021 roku.

Zmiany w honorowaniu zaświadczeń o przebytej chorobie lub posiadaniu dwóch dawek szczepionki przyjęto w związku ze spodziewaną falą wariantu Omikron. Mają obowiązywać od 19 stycznia i dotyczyć będą gości ośrodków wellness, siłowni i parków wodnych, a także bali i dyskotek.

Bez żadnych dalszych wymogów mogą z nich korzystać osoby mające trzy dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Osoby mające dwie dawki muszą dodatkowo okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Jednocześnie ważność certyfikatów o przyjętych szczepionkach skrócono z 12 do 9 miesięcy.

Austria chce uniknąć kolejnego lockdownu

Mimo najwyższej liczby nowych infekcji koronawirusem, blisko 17 tysięcy w ciągu ostatniej doby, rząd Austrii na razie nie planuje dodatkowych restrykcji - zapewnił minister zdrowia Wolfgang Mueckstein (Zieloni) po środowym posiedzeniu rządu.

Eksperci zakładają, że już za tydzień liczba infekcji może wzrosnąć nawet do 30 tysięcy dziennie. Jednak zapowiedzi te nie wpłyną na wprowadzenie bardziej rygorystycznych środków – poinformował Mueckstein. W porównaniu z innymi krajami Europy, Austria "wybrała bezpieczną drogę" – zaznaczył minister.

Na świecie wykrywane są nowe warianty koronawirusa RUNGROJ YONGRIT/PAP/EPA

Mueckstein podkreślił, że najważniejszym celem jest uniknięcie kolejnego lockdownu i "utrzymanie kraju w ruchu". - Z wariantem Delta osiągnęliśmy dobrą pozycję wyjściową na początku grudnia, ale potem pojawił się omikron i wszystko pomieszał - dodał Mueckstein.

Poinformował, że dalsze zaostrzanie przepisów nie jest konieczne, ponieważ szpitalne oddziały intensywnej terapii są obecnie zajęte w 12 procentach. - Przy Delcie co czwarta hospitalizowana osoba trafiała na oddział intensywnej opieki, przy omikronie jest to tylko co dziesiąta. Kontrolujemy sytuację – podkreślił minister.

Dania łagodzi restrykcje

Duński rząd ogłosił w środę złagodzenie surowych restrykcji epidemicznych w związku z zahamowaniem wzrostu zakażeń koronawirusem oraz hospitalizacji. Od niedzieli ponownie otwarte zostaną instytucje kultury.

- Strome wzrosty zakażeń oraz hospitalizacji, jakie miały miejsce w grudniu, spłaszczyły się. Ważna jest niewielka liczba pacjentów na intensywnej terapii. W tym względzie jesteśmy w lepszej sytuacji niż inne kraje - oznajmił wieczorem na konferencji prasowej minister zdrowia Magnus Haunicke.

Otwarcie muzeów, galerii sztuki, kin, teatrów oraz parków rozrywki, a także szkół dla dorosłych zarekomendowali władzom eksperci z komitetu epidemicznego. Ponownie możliwa będzie organizacja imprez sportowych na powietrzu.

Wciąż obowiązywać będą inne obostrzenia. Do końca stycznia zamknięte pozostają kasyna oraz kluby nocne, a restauracje mogą podawać alkohol tylko do godz. 22. W wielu miejscach utrzymano wymóg okazywania certyfikatu o zaszczepieniu na COVID-19. Ważność dokumentu po drugiej dawce zostanie skrócona z siedmiu do pięciu miesięcy. Na razie nie wiadomo, jak długo obowiązywać będzie zaświadczenie po trzeciej dawce.

Szwajcaria skraca czas kwarantanny

Rząd Szwajcarii poinformował w środę o skróceniu czasu kwarantanny w związku z zakażeniami koronawirusem z 10 do pięciu dni. Rada Federalna Szwajcarii tłumaczy, że powodem tej decyzji jest coraz więcej zakażeń wariantem omikron, który ma o wiele szybszą od poprzednich wariantów transmisyjność oraz krótszy czas rozwoju choroby w organizmie.

Władze Szwajcarii nie ukrywają, że każdego dnia dziesiątki tysięcy osób zakażają się koronawirusem, w związku z czym istnieją obawy, że obecna fala pandemii może niedługo sparaliżować system opieki zdrowotnej. Podkreśla się, że chociaż omikron wydaje się mniej niebezpieczny niż poprzednie warianty, spodziewany jest wzrost hospitalizacji ze względu na bardzo wysoką liczbę infekcji, która w środę wzrosła do 32 881 nowych przypadków.

"Można założyć, że gwałtowny wzrost zachorowań na COVID-19 doprowadzi opiekę medyczną, a raczej jej wydolność jeśli chodzi o pracę pielęgniarek, do granic możliwości" – przewidują władze. "Sytuacja epidemiczna jest krytyczna i nadal trudna do oceny" – napisał w komunikacie szwajcarski rząd, który proponuje również przedłużenie do końca marca wprowadzonych w zeszłym miesiącu ograniczeń w życiu publicznym.

Ponad 15 milionów infekcji koronawirusem w ciągu tygodnia

Liczba zakażeń koronawirusem na świecie w ubiegłym tygodniu wzrosła o 55 procent w stosunku do poprzedniego tygodnia. Liczba zgonów na COVID-19 pozostała jednak na podobnym poziomie - informuje WHO. Dominującym wariantem SARS-CoV-2 pozostaje omikron.

Między 3 a 9 stycznia na całym świecie zdiagnozowano ponad 15 mln infekcji koronawirusem, zmarło też ponad 43 tys. zakażonych osób - przekazała WHO w opublikowanym we wtorek wieczorem, cotygodniowym raporcie.

Autor:asty/adso

Źródło: PAP