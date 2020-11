Ponad 45 tysięcy zgonów we Włoszech, ataki na policję i dziennikarzy w Portugalii

546 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na COVID-19, a łączna liczba zgonów od początku pandemii przekroczyła 45 tysięcy. Zarejestrowano 33 979 następnych zakażeń - ogłosił tamtejszy resort zdrowia. Z kolei w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 24 962 nowe zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 168 kolejnych zgonów - podał tego samego dnia brytyjski rząd. Jak z koronawirusem walczą poszczególne kraje?

We Włoszech bilans zgonów notowanych od lutego wzrósł do 45 229. Koronawirusa wykryto dotychczas u prawie 1,2 mln mieszkańców, wyzdrowiało 420 tys. Obecnie zakażonych jest co najmniej 712 tys. osób.

Liczba hospitalizowanych pacjentów wzrosła od soboty o 649, do ponad 32 tys. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 3422 najciężej chorych, o 116 więcej niż dzień wcześniej. W Toskanii, która jako kolejny region została ogłoszona czerwoną strefą wysokiego ryzyka zakażeń, potwierdzono ostatniej doby ponad 2600 nowych przypadków. Zmarły 44 osoby. W Kampanii, która od niedzieli też jest w czerwonej strefie, wykryto około 3700 infekcji. Wciąż najwięcej rejestruje się ich w Lombardii - tej doby ponad 8 tys.

Włochy walczą z pandemią NICOLA FOSSELLA/PAP/EPA

Wielka Brytania: prawie 25 tysięcy zakażeń

Liczba stwierdzonych zakażeń jest o 1898 niższa od tej z soboty i o 8508 niższa od rekordowego bilansu z czwartku. Zauważalny spadek liczby zakażeń nastąpił w Anglii, gdzie wykryto ich 21 998, natomiast duży wzrost w Walii, gdzie w poniedziałek zakończył się 17-dniowy lockdown. 1333 infekcje to o 400 więcej niż w sobotę i pierwszy przypadek od dziewięciu dni, by ich liczba przekroczyła 1000. W Szkocji (1159) i Irlandii Północnej (472) statystyki są zbliżone do tych z poprzednich dni. W całym kraju liczba stwierdzonych dotychczas infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 1 369 318, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie - po USA, Indiach, Brazylii, Francji, Rosji i Hiszpanii.

Wielka Brytania. Ulice w czasie pandemii PAP/EPA/ASHLEY CROWDEN

Liczba zgonów jest niższa o 294 od tej z bilansu sobotniego, jednak jest to związane z tym, że dane dotyczące weekendów, czyli podawane w niedziele i poniedziałki, zazwyczaj są najniższe z całego tygodnia. Natomiast w porównaniu z bilansem sprzed tygodnia oznacza to wzrost o 12 zgonów. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 51 934, z czego 45 592 osoby zmarły w Anglii, 3280 - w Szkocji, 2209 - w Walii, a 855 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem. Bilans nowych zgonów obejmuje te zarejestrowane między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w sobotę a godz. 9 w niedzielę.

Hiszpania: wzrasta liczba zgonów, mniej zakażeń

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii wzrosła liczba zgonów z COVID-19, ale zmniejszyła się liczba zakażeń koronawirusem - podały w niedzielę władze sanitarne wspólnot autonomicznych tego kraju.

O ile pomiędzy piątkiem a sobotą potwierdzono 174 zgony, to już podczas kolejnej doby było ich 214 - przekazują władze sanitarne hiszpańskich regionów. W sumie resort zdrowia, który nie podał danych w sobotę i niedzielę, szacuje, że do piątku zmarło w całej Hiszpanii ponad 40,7 tys. osób, a zakaziło się 1,45 mln. Z niedzielnych danych służb medycznych wspólnot autonomicznych wynika, że najwięcej osób zmarło od soboty w Katalonii. Podczas ostatnich 24 godzin potwierdzono tam 67 ofiar śmiertelnych. W ciągu minionej doby niemal we wszystkich wspólnotach autonomicznych Hiszpanii zanotowano spadek dynamiki zachorowań. W sumie pomiędzy sobotą a niedzielą zanotowano ponad 14 tys. zakażeń koronawirusem. Dobę wcześniej było ich 18 tys.

Hiszpania ma poważny problem z koronawirusem PAP/ EPA/Brais Lorenzo

Tendencja spadkowa najbardziej widoczna jest we wspólnotach autonomicznych Katalonii i Madrytu. Podczas ostatniej doby liczba nowych infekcji spadła tam - odpowiednio - z 3000 do 2008, a także z 1925 do 663. Od soboty wyhamowało też zjawisko nowych zakażeń w Andaluzji, najbardziej dotkniętym COVID-19 w listopadzie regionie kraju. W ciągu minionych 24 godzin zanotowano tam 3600 infekcji. Dzień wcześniej było ich 4000. Wraz ze spadkiem dynamiki zachorowań ustały też zapowiedzi nowych restrykcji epidemicznych ze strony władz regionów. W niedzielę nowe obostrzenia ogłosiła tylko Ceuta, enklawa Hiszpanii w Afryce Północnej. Po godz. 20 będzie tam obowiązywać zakaz pracy placówek handlu i usług, których funkcjonowanie nie jest niezbędne dla życia obywateli.

Portugalia: ataki na policję i media na wiecach

Ponad 6 tys. osób zakaziło się koronawirusem podczas ostatniej doby w Portugalii - podały w niedzielę służby medyczne tego kraju. Wysokiej dynamice infekcji towarzyszą protesty przeciwko restrykcjom epidemicznym. W Lizbonie i Porto w trakcie manifestacji zaatakowano policjantów i dziennikarzy.

W niedzielę portugalska policja potwierdziła, że podczas kończącego się weekendu największa manifestacja odbyła się w Porto. W trakcie protestu z udziałem 1500 osób doszło do starć z policją. Inne duże protesty przeciwko restrykcjom epidemicznym odbyły się w sobotę i niedzielę w centrum Lizbony z udziałem około 500 manifestantów. Kilkunastu uczestników sobotniego wiecu zaatakowało obecnych na wydarzeniu dziennikarzy. W niedzielę prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa zaapelował do obywateli o pozostanie w domach i przestrzeganie restrykcji, wprowadzonych w ubiegły poniedziałek na podstawie przepisów o stanie wyjątkowym. Podkreślił, że obywatele mają prawo do wyrażania publicznie niezadowolenia, ale zaznaczył, że organizowanie manifestacji w dobie pandemii podnosi ryzyko wzrostu zachorowań. Tymczasem z szacunków ministerstwa zdrowia Portugalii wynika, że pomiędzy sobotą a niedzielą zanotowano ponad 6 tys. infekcji koronawirusem. W sumie SARS-CoV-2 zakaziło się już w tym kraju 217,3 tys. osób. W dalszym ciągu utrzymuje się też wysoka dobowa liczba zgonów wskutek COVID-19. Od soboty do niedzieli zmarło 76 osób, czyli o 6 mniej niż najwyższa dobowa liczba ofiar śmiertelnych. 44 osoby zmarłe podczas ostatniej doby, to mieszkańcy północnej części kraju. W sumie do niedzielnego popołudnia z Covid-19 zmarło w Portugalii 3381 osób.

Autor:kz//now

Źródło: PAP