COVID-19 w Europie. W Grecji brakuje lekarzy, w Holandii najwięcej zakażeń, restrykcje w Czechach i Słowacji

Najwyższy dzienny wzrost liczby zakażeń w Holandii

Jak informuje Krajowy Ośrodek Koordynacji Dystrybucji Pacjentów (LCPS), rośnie także obłożenie szpitali. Obecnie przebywa w nich 2110 osób chorych na COVID-19 (w środę było to 2077 osób), w tym 413 na oddziałach intensywnej terapii.

Nowe obostrzenia w Grecji. Apel do lekarzy z prywatnych klinik

Ministerstwo zdrowia Grecji wezwało w czwartek lekarzy pracujących na co dzień w prywatnych klinikach pięciu regionów północnej i centralnej części kraju do pomocy szpitalom publicznym, zmagającym się z czwartą falą epidemii COVID-19 - podał dziennik "Kathimerini".

Według obliczeń ministerstwa, do wsparcia szpitali publicznych potrzebnych jest 100 lekarzy. Do wtorku resort zdołał pozyskać jedynie 40, którzy dobrowolnie zgodzili się pomóc publicznym placówkom. Premier Grecji Kyriakos Micotakis ogłosił w czwartek w telewizyjnym wystąpieniu, że od poniedziałku w kraju będą obowiązywać nowe obostrzenia w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Nowe środki oznaczają, że niezaszczepione osoby dorosłe nie będą już miały dostępu do obiektów zamkniętych po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. Zgodnie z obowiązującymi jeszcze przepisami niezaszczepieni nie mogą korzystać jedynie z restauracji w środku lokalu. - To jest rzeczywiście pandemia wśród niezaszczepionych - skomentował premier, nawołując do szczepień.