Pełny lockdown na Wyspach, "bardzo duża fala" we Francji, setki przypadków śmiertelnych w Hiszpanii

Szef brytyjskiej dyplomacji jest w samoizolacji po kontakcie z osobą, która później uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Dyrektor generalny we francuskim resorcie zdrowia powiedział na konferencji prasowej, że kryzys koronawirusa w kraju pogłębia się. W Hiszpanii zanotowano najwyższą od kwietnia dobową liczbę zgonów wskutek koronawirusa. Do ponad 11 tysięcy wzrosła we Włoszech liczba łóżek na oddziałach intensywnej terapii dla chorych na COVID-19 - ogłosił nadzwyczajny rządowy komisarz do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 24 141 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 378 kolejnych zgonów z powodu COVID-19 - poinformował w czwartek wieczorem brytyjski rząd. W całym kraju łączna liczba wykrytych zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła do 1 123 197. W ciągu ostatniej doby wykonano 301 tysięcy testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii - już prawie 32,6 miliona. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 528 tysięcy testów na dobę.

Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab jest w samoizolacji po kontakcie z osobą, która później uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa - poinformowało w czwartek wieczorem ministerstwo spraw zagranicznych. "Podjął natychmiastowe kroki w celu samoizolacji na wymagany okres. W tym czasie będzie nadal pracował zdalnie" - powiedział rzecznik MSZ.

W czwartek rozpoczął się w Anglii czterotygodniowy lockdown. W tym czasie obowiązuje nakaz pozostawania w domach, o ile ktoś nie ma uzasadnionego powodu do wyjścia, takiego jak nauka, praca, niezbędne zakupy, opieka nad osobą potrzebującą czy ćwiczenia fizyczne. Zamknięte są puby, bary i restauracje oraz sklepy z wyjątkiem tych, które sprzedają towary pierwszej potrzeby.

Francja "stoi w obliczu bardzo dużej fali infekcji"

Dyrektor generalny we francuskim resorcie zdrowia Jerome Salomon powiedział na konferencji prasowej, że kryzys koronawirusa w kraju pogłębia się. - Stoimy w obliczu bardzo dużej fali infekcji - ostrzegł. Podkreślił, że w walce o spowolnienie rozprzestrzeniania się zakażeń liczy się każdy dzień.

Salomon poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 58 046 nowych przypadków koronawirusa, co stanowi drugi w ciągu czterech ostatnich dni rekord. Łącznie od początku pandemii zarejestrowano we Francji 1 601 367 przypadków. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła we Francji w ciągu doby o 363 i wyniosła łącznie od początku pandemii 39 037.

Francuski minister zdrowia Olivier Veran podkreślił, że druga fala koronawirusa, która przetacza się przez Francję, będzie bardziej dotkliwa niż pierwsza, z wiosny, jeśli pozwoli się jej dalej rozprzestrzeniać w obecnym tempie.

Dodał, że liczba osób cierpiących na COVID-19 wymagających pobytu na oddziałach intensywnej terapii osiągnie szczyt na poziomie sześciu tysięcy, jeśli społeczeństwo będzie przestrzegało nowych ograniczeń, lub dojdzie do siedmiu tysięcy, gdy wirus będzie się dalej rozprzestrzeniał. W środę we francuskich szpitalach na oddziałach intensywnej terapii znajdowało się cztery tysiące chorych na COVID-19.

Pod koniec października prezydent Emmanuel Macron wprowadził dalsze ograniczenia w kraju, jednak rząd jest zdania, że społeczeństwo nie przestrzega zasad w takim stopniu, jak na wiosnę. Od 30 października wprowadzono w całej Francji lockdown, nazwany kwarantanną narodową. Wszyscy obywatele mają się do 1 grudnia izolować i pozostawać w domu. Wychodzić z niego można jedynie w celach zawodowych, udając się do lekarza i apteki, w celu zrobienia zakupów z ważnych powodów rodzinnych lub na mocy nakazów sądowych i administracyjnych.

Wprowadzono obowiązek noszenia ze sobą certyfikatu usprawiedliwiającego wyjście z domu, zawierającego szczegółowe dane osobowe, określony cel wyjścia i godzinę. Szkoły, żłobki i przedszkola pozostają otwarte, ale wdrożone zostały bardziej surowe wytyczne sanitarne; uczniowie powyżej 6. roku życia mają obowiązek noszenia masek. Uniwersytety zostały zamknięte. Mogą odbywać się na nich jedynie zajęcia praktyczne, których nie można zorganizować w sposób zdalny.

Najwyższa dobowa liczba zgonów w Hiszpanii

Według komunikatu ministerstwa zdrowia Hiszpanii w całym kraju między środą a czwartkiem potwierdzono 368 nowych zgonów spowodowanych SARS-CoV-2 - to największą od kwietnia dobowa liczba zgonów wskutek koronawirusa, a łączna liczba zgonów przekracza już 38,4 tysiąca.

Między ostatnią dobą a poprzednią nastąpił spadek liczby zakażeń. O ile między wtorkiem a środą było ich ponad 25 tysięcy, to już podczas następnej doby 21,9 tysiąca. Ministerstwo zdrowia szacuje, że do czwartkowego wieczora w Hiszpanii zanotowano łącznie 1,3 mln przypadków zakażenia koronawirusem. W czwartek na konferencji prasowej w Walencji premier Sanchez zapowiedział, że krajowe służby medyczne rozpoczęły już planowanie ogólnokrajowych szczepień przeciwko koronawirusowi. Zapowiedział, że spodziewa się, iż mogłyby one ruszyć do maja 2021 r.

Szef hiszpańskiego rządu wezwał ponownie obywateli do poszanowania restrykcji sanitarnych, aby zahamować nasilające się przypadki zachorowań. - Potrzebujemy dziś takiej samej dyscypliny społecznej, jak podczas walki z pierwszą falą COVID-19 - dodał Sanchez.

Włochy zwiększają liczbę łóżek OIOM-owych

Do 11 307 wzrośnie we Włoszech liczba łóżek na oddziałach intensywnej terapii dla chorych na COVID-19 - ogłosił w czwartek nadzwyczajny rządowy komisarz do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri.

Dodał, że to ponad dwa razy więcej, niż było wiosną. Arcuri przypomniał na konferencji prasowej w Rzymie, że na początku epidemii COVID-19 w marcu w szpitalach było 5 179 łóżek na intensywnej terapii. Obecnie jest ich 9 518. Liczba ta, dodał, będzie jeszcze wyższa od tej planowanej w ramach wzmocnienia oddziałów covidowych dla najciężej chorych.

Obecnie według danych Ministerstwa Zdrowia na oddziałach intensywnej terapii w całym kraju przebywa 2391 chorych na Covid-19. W ciągu ostatniej doby przybyło ich 99.

