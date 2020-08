W Paryżu obowiązek noszenia maseczek

Koronawirus we Francji

Paryska epidemiolog Catherine Hill powiedziała w radiu France Info, że ważniejsze od noszenia masek w plenerze jest "znalezienie nosicieli wirusa" i w tym celu "należy o wiele szerzej testować ludność, szczególnie mieszkańców 'czerwonych stref'", do których należy Paryż.

"Czerwona strefa" albo "strefa aktywnego krążenia wirusa", oznacza 50 lub więcej nowych przypadków COVID-19 tygodniowo na 100 tysięcy mieszkańców. Średnia krajowa wynosi obecnie we Francji 39 zakażeń, czyli cztery razy więcej niż miesiąc temu – ogłosił w czwartek francuski premier Jean Castex. W Paryżu wskaźnik ten doszedł do 103, a w departamencie Delty Rodanu, gdzie leży Marsylia, do 140.