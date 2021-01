Zaczyna brakować miejsc w szpitalach w Hiszpanii i Portugalii. Minister odchodzi "bez żadnych wyjaśnień"

Europejskie kraje zmagają się z pandemią COVID-19. We Francji dużym rozczarowaniem jest informacja o zaprzestaniu prac nad jednym rodzajem szczepionki. W Hiszpanii i Portugalii zaczyna brakować miejsc w szpitalach, a w Wielkiej Brytanii zaszczepiono już ponad 6,5 miliona obywateli. Tempem szczepień martwią się za to Włosi.

W ciągu ostatnich 24 godzin we Francji koronawirusem zaraziło się 4240 osób, w szpitalach zmarło natomiast 445. Wzrosła jednak do 3041 liczba pacjentów na intensywnej terapii – podała w poniedziałek francuska Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Minister zdrowia Hiszpanii podaje się do dymisji

Domagają się one wyjaśnień i zarzucają Illi przedkładanie własnej kariery politycznej nad dobro pogrążonej w walce z COVID-19 służby zdrowia. - Nie może być tak, że minister odchodzi sobie zwyczajnie tylnym wyjściem, bez żadnych wyjaśnień przed członkami parlamentu - powiedział Jaume Asens z kierownictwa UP.

"Do karnawału musimy pozostać w domach"

Brakuje miejsc w hiszpańskich i portugalskich szpitalach

Ponad 6,5 miliona zaszczepionych w Wielkiej Brytanii

Włosi zmartwieni tempem szczepień

420 osób zmarło od niedzieli we Włoszech na COVID-19, potwierdzono 8561 nowych zakażeń koronawirusem - to dane z ogłoszonego w poniedziałek biuletynu dobowego ministerstwa zdrowia. Liczbę obecnie zakażonych szacuje się na co najmniej 491 tysięcy; notuje ona stały spadek. Do tej pory obie dawki szczepionki przeciw koronawirusowi otrzymały ponad 104 tysiące osób. Zaszczepiono ponad 1,3 miliona obywateli.