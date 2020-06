Finlandia otwiera się na obywateli kilku państw. Największe restrykcje na granicach ze Szwecją i Rosją

Szwedzi, którzy mają ważny powód osobisty, rodzinny, czy też są właścicielami położonych na terenie Finlandii nieruchomości będą mogli przyjechać do kraju, ale w stosunku do nich – jak podkreśliła szefowa MSW – oczekuje się odbycia najpierw dwutygodniowej kwarantanny. - W Finlandii sytuacja związana z koronawirusem została opanowana i wierzę, że uda się to również w Szwecji. To być może kwestia kilku tygodni – ocenił z kolei szef fińskiego MSZ Pekka Haavisto.