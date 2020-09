W Szwecji epidemia wyhamowuje, w Danii i Norwegii wzrosła liczba zakażeń

Kolejne obostrzenia w Danii i Norwegii

W związku z trudną sytuacją epidemiczną duńskie władze wprowadziły dodatkowe obostrzenia w Kopenhadze i Odense, a także w kilkudziesięciu mniejszych gminach. Podjęto decyzję o zmniejszeniu maksymalnej liczby uczestników zgromadzeń ze 100 do 50, a także o zamykaniu o północy barów i restauracji.

"Strategia Szwecji opiera się na zrównoważeniu"

Szwedzkie władze nie chcą komentować sytuacji w krajach sąsiednich, które wcześniej lepiej radziły sobie w walce epidemią. Jak zauważył we wtorek dyrektor szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego Johan Carlson, "strategia Szwecji opiera się na zrównoważeniu, gdzie obywatele, mając informacje, sami mogą podejmować decyzje". - My zdobyliśmy w tym doświadczenie, wcześniej prowadząc kampanię na rzecz zmniejszenia spożycia antybiotyków czy zachęcając do dobrowolnych szczepień - podkreślił Carlson.