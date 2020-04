Drastyczny wzrost zgonów wśród pensjonariuszy. Dramat w domach opieki w Europie

W niemieckich domach pomocy społecznej odnotowano do tej pory ponad 330 zakażeń koronawirusem, z czego ponad 210 osób zmarło. We Francji prawie jedna trzecia wszystkich zgonów związanych z COVID-19 przypada na ośrodki dla seniorów. W Madrycie zdrowi pensjonariusze są przenoszeni z objętych kwarantanną placówek do specjalnie przygotowanych hoteli. Sytuacja w DPS-ach jest dramatyczna w wielu krajach Europy.

Niemcy

Największym echem w Niemczech odbiła się tragedia w domu opieki w Wolfsburgu w dolnej Saksonii, gdzie przebywają osoby chore na demencję. Do pierwszego zakażenia doszło w nim w połowie marca. Do wtorku zmarło tam 29 osób. Ośrodek miał być ewakuowany. Zdecydowano jednak, że sytuacja jest na tyle poważna, iż trzeba wprowadzić specjalne środki bezpieczeństwa wewnątrz placówki. Podjęto decyzję o odizolowaniu osób zdrowych, które zostały przeniesione na inne piętra. Wolfsburg stał się symbolem zaniedbań, jakich dopuściły się władze landów, którym podlegają ośrodki opieki.

Francja

We wtorek liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 przekroczyła we Francji próg 10 tysięcy. Kraj ten stał się tym samym czwartym na świecie, który osiągnął tak tragiczny bilans, dołączając do Włoch, Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych. Łącznie do środy we Francji potwierdzono ponad 100 tysięcy przypadków koronawirusa.