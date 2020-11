Czechy "najprawdopodobniej przekroczyły punkt krytyczny". Najwyższa liczba zgonów we Włoszech i Wielkiej Brytanii

Minister zdrowia Hiszpanii stwierdził, że spadek dziennych zakażeń może być efektem wprowadzanych od października restrykcji sanitarnych w całym kraju. We Francji zanotowano ponad 35 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Z kolei minister zdrowia Czech mówi o spadku liczby testów z pozytywnym wynikiem zakażenia. W Wielkiej Brytanii zarejestrowano 595 zgonów z powodu COVID-19, co jest najwyższą liczbą od 12 maja. Również we Włoszech wzrasta liczba zgonów, a liczba hospitalizowanych pacjentów wynosi już ponad 30 tysięcy.

Hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że pomiędzy wtorkiem a środą liczba ofiar śmiertelnych wirusa SARS-CoV-2 wzrosła w tym kraju o 349, do poziomu 40,1 tysiąca.

Jak poinformowała w środę wieczorem Silvia Calzon z ministerstwa zdrowia Hiszpanii, w ostatnim bilansie uwzględniono osoby, co do których przyczyny zgonu istniały wątpliwości. Dotychczas najwięcej osób zakażonych koronawirusem zanotowano we wspólnotach autonomicznych Madrytu i Katalonii.

Minister zdrowia Salvador Illa powiedział w środę, że zanotowano spadek dziennych zakażeń. Zaznaczył, że zjawisko to może być efektem wprowadzanych od października restrykcji sanitarnych w całym kraju. Dodał, że na razie jest jednak zbyt wcześnie, aby luzować obostrzenia w związku z ryzykiem wzrostu dynamiki zachorowań na COVID-19.

Koronawirus w Hiszpanii Jose Manuel Vidal/PAP/EPA

Ponad 35 tysięcy zakażeń we Francji

We Francji zanotowano podczas ostatnich 24 godzin 35 879 przypadków koronawirusa, dzień wcześniej było ich 22 180. To znacznie mniej niż w sobotę, kiedy stwierdzono najwięcej od początku pandemii - 86 852 zakażeń.

Z powodu koronawirusa zmarło ostatniej doby 328 osób, dzień wcześniej - 1220, w tym w domach opieki 754. We francuskich szpitalach leczonych jest 31 946 pacjentów z COVID-19, z których 4803 na oddziałach intensywnej terapii. Przez ostatnią dobę hospitalizowano 441 osób, z których 53 osoby trafiły na OIOM. Jest to najmniejsza liczba od połowy października.

Koronawirus we Francji Reuters

Czechy "przekroczyły punkt krytyczny"

Minister szkolnictwa Czech Robert Plaga zapowiedział, że uczniowie wrócą do szkół podstawowych 18 listopada. - Według danych o rozprzestrzenieniu się SARS-CoV-2, które publikuje ministerstwo zdrowia, Czechy najprawdopodobniej przekroczyły próg krytyczny - powiedział minister zdrowia Jan Blatny na konferencji prasowej. Zwrócił uwagę, że we wtorek liczba nowych zakażeń wyniosła 9016, czyli o 3 tysiące mniej niż przed tygodniem.

Blatny podkreślił, że spada także odsetek pozytywnych testów, ale wciąż nie maleje liczba osób hospitalizowanych na oddziałach intencyjnej terapii. Minister zdrowia zapowiedział też wprowadzenie w piątek nowego systemu oceny ryzyka epidemicznego i towarzyszących mu ogólnokrajowych i regionalnych restrykcji.

Koronawirus w Czechach MARTIN DIVISEK/PAP/EPA

System ten nie będzie miał wpływu na przedstawioną w środę decyzję o powrocie od 18 listopada do stacjonarnego nauczania w szkołach specjalnych oraz szkołach podstawowych. Uczniowie i nauczyciele nadal będą musieli nosić maseczki, odwołane będą zajęcia z muzyki i wychowania fizycznego.

Minister zdrowia nie chciał powiedzieć, czy uczniowie z wyższych klas będą mogli wrócić do szkół przed Bożym Narodzeniem. Jego zdaniem wszystko zależy od rozwoju epidemii, na który ma wpływ ogólne zachowanie i przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń.

Hospitalizowanych w Czechach cztery razy więcej niż na początku października 14 968 pozytywnych wyników testów, o około 3000 więcej niż we wtorek, przybyło w środę w Czechach. Liczba aktualnie aktywnych przypadków SARS-CoV-2 przekracza 124 tysiące. Reuters

Wzrost liczy zgonów w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 595 zgonów z powodu COVID-19, co jest najwyższą liczbą od 12 maja, i wskutek czego łączna liczba ofiar przekroczyła 50 tysięcy - podał w środę po południu brytyjski rząd. To drugi dzień z rzędu, gdy dobowa liczba zgonów przekracza 500. Poprzednio ten poziom został osiągnięty 19 maja.

W całym kraju dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 50 365, z czego 44 304 osoby zmarły w Anglii, 3143 - w Szkocji, 2108 - w Walii, a 810 - w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2.

Liczba wykrytych zakażeń wynosi 22 950, co oznacza wzrost o 2538 w stosunku do bilansu z wtorku. To zarazem mniej o 3738 od rekordu z 21 października. W każdej z części kraju stwierdzono więcej infekcji niż poprzedniego dnia: w Anglii - 19 970, w Szkocji - 1261, w Walii - 928, a w Irlandii Północnej - 791. Niepokojący wzrost nastąpił zwłaszcza w Irlandii Północnej, gdzie epidemia wydawała się przyhamowywać, a o północy z czwartku na piątek zakończony zostanie czterotygodniowy lockdown. Bilans z Irlandii Północnej jest najwyższym od dwóch tygodni.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii Reuters

We Włoszech rośnie liczba hospitalizacji

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało o tym, że 623 osoby zmarły na COVID-19, potwierdzono 32 961 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba potwierdzonych od początku epidemii zakażeń przekroczyła milion w tym 60-milionowym kraju. To kolejna od kwietnia najwyższa liczba zgonów zarejestrowanych jednego dnia. Ich łączny bilans wzrósł do 42 953. Wyzdrowiało 372 tysiące osób. Obecnie zakażonych jest co najmniej 613 tysięcy mieszkańców Italii.

Liczba hospitalizowanych pacjentów wynosi ponad 30 tysięcy i wzrosła w ciągu jednego dnia o 811. Przekroczony został tym samym najwyższy bilans zarejestrowany 4 kwietnia, gdy w szpitalach było 29 tysięcy osób z COVID-19. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa około 3 tysięcy najciężej chorych, o 110 więcej niż dzień wcześniej.

Koronawirus we Włoszech Matteo Corner/PAP/EPA

Z wielu części kraju napływają doniesienia o pogarszającej się sytuacji w przeciążonej służbie zdrowia. Władze miasta Varese w Lombardii ogłosiły, że nie ma już miejsc w tamtejszych szpitalach. Lekarze i pielęgniarki oraz pielęgniarze w ogłoszonym liście ocenili, że sytuacja szpitali we Włoszech jest już dramatyczna.

Władze Lombardii poinformowały o 152 zgonach i ponad 8 tysiącach nowych zakażeń. W Toskanii jednego dnia zarejestrowano 53 zgony i ponad 2,5 tysiąca nowych zakażeń. W Emilii - Romanii zmarło 31 osób, jest tam ponad 2,4 tys. przypadków. W Apulii na południu zanotowano ponad 1300 kolejnych infekcji; od wtorku zmarło tam 27 osób.

