Czechy i Ukraina z rekordowymi dobowymi bilansami zakażeń. "Walka z koronawirusem jest niemożliwa bez was"

W ciągu ostatniej doby Czechy odnotowały największy dobowy bilans zakażeń koronawirusem od końca czerwca. W środę poinformowano tam o 290 nowych przypadkach zachorowań. Również Ukraina podała informację o największej dziennej liczbie przypadków od początku epidemii. Ostatniej doby potwierdzono obecność koronawirusa u 1271 osób. Resort zdrowia w Kijowie przygotowuje się do drugiej fali pandemii.

Czechy poinformowały w środę o największym dziennym wzroście nowych przypadków koronawirusa od końca czerwca. W środę odnotowano 290 nowych przypadków.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, łączna liczba wykrytych przypadków w Czechach wzrosła do 17 286. Spośród nich 11 812 wyzdrowiało, a 383 zmarło na chorobę COVID-19. Liczba aktywnych przypadków w Czechach wzrosła do 5091.

Ukraina

W środę Ukraina odnotowała 1271 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, co daje największy dobowy bilans od początku epidemii - poinformowało Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Resort zdrowia w Kijowie przygotowuje się do drugiej fali pandemii. Liczba nowych infekcji gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, ponieważ władze złagodziły ograniczenia, umożliwiły ponowne otwarcie kawiarni czy cerkwi.

- Walka z koronawirusem jest niemożliwa bez Was - zwrócił się do obywateli Ukrainy minister zdrowia Maksym Stiepanow. - Zasady są bardzo proste - noszenie maseczek, stosowanie środków do dezynfekcji i odległość 1,5 metra. Przestrzeganie tych prostych zasad znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania - powiedział Stiepanow na konferencji.

We wtorek na Ukrainie stwierdzono 1061 zakażeń koronawirusem, 26 chorych na Covid-19 zmarło, a 737 osób wyzdrowiało - podano na stronie internetowej Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Dzienna liczba ofiar śmiertelnych we wtorek jest najwyższa od ponad miesiąca. Do tej pory na dobę przybywało po kilkanaście do około 20 zgonów.

Od początku epidemii na Ukrainie stwierdzono w sumie 75 490 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, zmarło 1788 osób, a 41 527 wyzdrowiało. We wtorek najwięcej nowych przypadków zakażeń potwierdzono w obwodzie lwowskim - 146, charkowskim - 143, iwano-frankowskim - 127 i w Kijowie - 108.

W poniedziałek na Ukrainie stwierdzono 990 zakażeń SARS-CoV-2, w niedzielę - 1112, w sobotę - 1172, w piątek - 1090, ale w czwartek poinformowano o rekordowej liczbie - 1197 przypadkach zakażenia koronawirusem.

Niemcy

W Niemczech w ciągu ostatniej doby potwierdzono obecność koronawirusa u 741 osób i zarejestrowano 12 przypadków śmiertelnych. Tym samym w środę bilans wszystkich niemieckich zakażeń wzrósł do 212 022, a liczba przypadków śmiertelnych - do 9168.

Liczba aktywnych przypadków w Niemczech wzrosła do 8399. Dzień wcześniej Instytut im. Roberta Kocha informował o 819 nowych zakażeniach i ośmiu zgonach.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii. Wśród miast najbardziej dotknięte skutkami epidemii koronawirusa jest Monachium, gdzie od marca zarejestrowano 7342 zakażenia i 223 zgony, a także Hamburg, gdzie obecność SARS-CoV-2 potwierdzono u 5461 osób, a z powodu Covid-19 zmarło łącznie 261, i Kolonia z 3040 zakażeniami i 109 przypadkami śmiertelnymi.

Białoruś

Ogółem liczba zakażonych od początku epidemii na Białorusi wynosi 68 250 przypadków. Zmarły dotąd 574 osoby. Za ozdrowieńców uznano 63 163 osoby.

Na Białorusi nie wprowadzano kwarantanny z powodu koronawirusa. Przez cały czas trwania epidemii granice kraju pozostawały otwarte. Według ministerstwa zdrowia druga fala epidemii może nastąpić w okolicach listopada lub grudnia.

Litwa

Na Litwie łączna liczba zakażeń do tej pory wynosi 2137. 1647 osób wyzdrowiało, a 80 osób w całym kraju zmarło. Od kilku dni nie odnotowano przypadków śmiertelnych Covid-19.

Liczba aktywnych przypadków wynosi 410.

Słowacja

2368 to łączna liczba wykrytych przypadków na Słowacji, spośród których zmarło 29 osób. W tym kraju wyzdrowiało 1771 osób. Liczba aktywnych przypadków wynosi 568.

Polska

W Polsce Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 680 nowych zakażeniach koronawirusem, co było najwyższym dobowym bilansem od początku epidemii w Polsce.

Od wtorku 28 lipca do wtorku 4 sierpnia Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o łącznie 4747 nowych przypadkach zakażenia. We wtorek 28 lipca informowano o 502 infekcjach, w środę było ich 512, w czwartek - 615, w piątek - 657, w sobotę - 658, w niedzielę 548, w poniedziałek 575, we wtorek 680.

