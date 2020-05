Cypr otwiera się na przyjezdnych. Polska wśród krajów z pozwoleniem

Cypryjskie hotele zaczną działać od 1 czerwca

Przybywający na Cypr z wymienionych krajów obywatele Republiki Cypryjskiej oraz cudzoziemcy na stałe zamieszkali na wyspie także będą musieli poddać się testowi na koronawirusa, ale będą to mogli zrobić już po przylocie, a następnie przebywać w samoizolacji aż do otrzymania rezultatu. Obywatele z krajów niewymienionych na liście na razie nie mają prawa wjazdu na wyspę. Loty z tych krajów będą mogły się odbywać, ale tylko w celu przewozu obywateli Cypru, stałych rezydentów oraz osób ze specjalnym zezwoleniem na wjazd. Wszystkie takie osoby również będą musiały poddać się testowi na koronawirusa, izolować się do czasu otrzymania rezultatu, a następnie przebyć 14-dniową kwarantannę.