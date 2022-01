Koronawirus w Europie. Coraz więcej zakażeń i nowe restrykcje w różnych krajach

Europejskie kraje reagują na rosnące liczby zakażeń koronawirusem. W Austrii wprowadzane są nowe restrykcje, w Portugalii utrzymany zostanie obowiązek przedstawiania testów dla pasażerów podróżujących samolotem do tego kraju. We francuskich szpitalach utrzymuje się wzrost liczby przyjęć pacjentów z COVID-19.

Austria reaguje na szybkie rozprzestrzenianie się wariantu omikron nowymi restrykcjami. Maseczki FFP2 będą obowiązkowe także na zewnątrz, w miejscach, gdzie nie można zachować dwumetrowej odległości - ogłosił w czwartek w Wiedniu kanclerz Karl Nehammer. Dotyczy to na przykład stref dla pieszych i kolejek. - Zawsze lepiej jest założyć maskę, niż tego nie zrobić - mówi Nehammer.

Ponadto handel będzie zobowiązany do przeprowadzania kontroli w celu zapewnienia przestrzegania zasady 2G, tj. przyjmowania wyłącznie osób zaszczepionych i wyleczonych - informuje agencja dpa.

Wzrost liczby przyjęć pacjentów we Francji ze zdiagnozowanym COVID-19

Francuska Agencja Zdrowia Publicznego (SPF) poinformowała o 261 481 zakażeniach koronawirusem w ciągu doby. Wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył 2 tysiące - oznacza to, że więcej niż jeden na 50 mieszkańców kraju uzyskał wynik pozytywny testu na obecność koronawirusa w ciągu ostatnich siedmiu dni. Sytuacja sanitarna rzutuje na szkoły, gdzie w czwartek zamknięto 9200 klas.

Koronawirus we Francji

Koronawirus we Francji Reuters

"Eksplozja" zakażeń we Włoszech

Po raz pierwszy od początku pandemii we Włoszech zanotowano w ciągu jednej doby ponad 200 tysięcy zakażeń. Liczba pacjentów na intensywnej terapii wzrosła do ponad 1500. Na pozostałych oddziałach covidowych przebywa 13,8 tys. chorych, o ponad 460 więcej niż dzień wcześniej.

Medyczna fundacja Gimbe w raporcie ogłosiła, że we Włoszech w minionym tygodniu doszło do "eksplozji" nowych przypadków zakażenia koronawirusem - ich liczba wzrosła o ponad 150 procent w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami.

Fundacja w Bolonii, podsumowując obecną sytuację we Włoszech, podała w czwartek, że w dniach na przełomie roku o prawie 10 procent zwiększyła się liczba zgonów, a o 28 procent hospitalizacji. Na intensywną terapię trafiło o 21 procent chorych na COVID-19 więcej niż tydzień wcześniej.

Rosnąca fala zakażeń w Niemczech

Urzędy zdrowia w Niemczech w ciągu ostatniej doby zgłosiły do Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) 64 340 nowych zakażeń koronawirusem. To prawie o 22 tysiące więcej, niż przed tygodniem, kiedy odnotowano 42 770 zakażeń.

Według nowych danych, w ciągu 24 godzin w całych Niemczech odnotowano 443 zgony związane z koronawirusem. Tydzień temu było ich 383. Całkowita liczba ofiar Sars-CoV-2 wzrosła do 113 368.

Na środowej konferencji ministrowie zdrowia krajów związkowych zalecili zakończenie kwarantanny po zakażeniu koronawirusem dla zaszczepionych pracowników w kluczowych dla funkcjonowania państwa obszarach już po pięciu dniach. Istnieje obawa, że w przeciwnym razie może dojść do braków kadrowych w ważnych elementach infrastruktury, takich jak policja, straż pożarna, sektor medyczny i pielęgniarski, a także zaopatrzenie w energię i wodę.

Portugalia utrzymuje przepisy w związku ze stanem klęski żywiołowej

Rząd Portugalii ogłosił w czwartek przedłużenie okresu trwania obostrzeń przeciwepidemicznych na podstawie obowiązującego od 1 grudnia 2021 r. stanu klęski żywiołowej. Co najmniej do 9 lutego utrzymany zostanie obowiązek przedstawiania testów dla pasażerów podróżujących samolotem do tego kraju.