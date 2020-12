"Sytuacja nie do zaakceptowania" w Szwecji, "drastyczne środki walki" z pandemią na Cyprze

Mimo poprawiającej się sytuacji epidemicznej w Hiszpanii minister zdrowia namawia do pozostawania w domach w czasie świąt Bożego Narodzenia. W Turcji kolejny dzień z rzędu odnotowano najwyższy dobowy przyrost liczby zgonów. Ankara przygotowuje się do zakupu rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Oddziały intensywnej terapii w Sztokholmie z powodu dużej liczby pacjentów z COVID-19 są zapełnione niemal w stu procentach. Władze w Wielkiej Brytanii zdecydowały się na rozszerzenie szczepień.

W Hiszpanii średnia liczba zakażeń koronawirusem spadła do poziomu z końca sierpnia - ogłosił w środę wieczorem podczas konferencji prasowej w Madrycie minister zdrowia Salvador Illa. Dodał, że obecnie na 100 tysięcy mieszkańców notowane są średnio 193 przypadki infekcji. Przedstawiciel rządu Pedra Sancheza wyjaśnił, że równie niski poziom zakażeń występował wcześniej 28 sierpnia. Wskazał, że obecna tendencja spadkowa to efekt restrykcji epidemicznych.

Ankara gotowa na zakup rosyjskiej szczepionki

Środa była kolejnym dla Turcji dniem z najwyższą liczbą zgonów w związku z koronawirusem. Ministerstwo zdrowia poinformowało o 217 kolejnych zmarłych osobach w ciągu minionej doby, tym samym liczba zgonów na COVID-19 w tym kraju wzrosła do 15 531. Stwierdzono także 31 712 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin, co oznacza, że od początku pandemii w Turcji koronawirusem zakażonych zostało 1,5 mln osób. Przez cztery miesiące Turcja uwzględniała w swej statystyce wyłącznie nosicieli z objawami chorobowymi, ale od początku grudnia rejestruje już wszystkie przypadki zakażenia.

Zapełniają się szwedzkie OIOM-y

- Ostatnio krzywa zajętych miejsc w szpitalach utrzymywała się na stałym poziomie i sądziliśmy, że to początek trendu spadkowego. Niestety jest wręcz przeciwnie, mamy rozwój sytuacji, jaki jest nie do zaakceptowania - stwierdził na specjalnie zwołanej konferencji dyrektor ds. opieki zdrowotnej regionu Sztokholm Bjoern Eriksson. Jego zdaniem mieszkańcy Sztokholmu "nie przestrzegali wystarczająco zaleceń epidemicznych". - Nie warto spotykać się z kolegami po pracy czy robić świąteczne zakupy w tłoku - apelował Eriksson.

Na zwykłych oddziałach szpitalnych, w tym geriatrycznych, przebywa obecnie w Sztokholmie 736 pacjentów zakażonych koronawirusem. W czerwcu było ich 289. Władze regionu Sztokholm zwróciły się do podlegającego rządowi Zarządu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej (Socialstyrelsen) z prośbą o pomoc w zwiększeniu liczby personelu medycznego. W tym tygodniu do stolicy Szwecji przyjechała grupa lekarzy i pielęgniarek z mniej dotkniętego epidemią regionu Blekinge.

W środę w Szwecji odnotowano 96 zgonów w związku z COVID-19, łączna liczba ofiar śmiertelnych to 7296. W ciągu ostatniej doby liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła o 7061, do 304 793. W całym kraju na oddziałach intensywnej terapii przebywa 261 pacjentów z COVID-19.

Wielka Brytania rozpoczyna szczepienia w przychodniach

Jak podano w środę, szczepionki zostaną w najbliższych dniach przetransportowane do około 200 przychodni, tak aby od wtorku placówki te były gotowe, obok szpitali, do włączenia się w szczepienia. Docelowo przychodni, w których będą prowadzone szczepienia, ma być ponad tysiąc. - Mamy duże doświadczenie w dostarczaniu szczepionek i będziemy w stanie zaszczepić miliony osób tygodniowo. Wszystko zależy od dostaw i tego, jak szybko możemy to zacząć - powiedział Richard Vautrey z Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego (BMA), zapewniając, że przychodnie będą gotowe.

Tymczasem również w środę naczelny lekarz Anglii Chris Whitty, odpowiadając na pytania posłów z komisji ds. nauki, wyraził przekonanie, że szczepionka znacząco poprawi sytuację. - Spowoduje ona znaczące obniżenie wskaźnika śmiertelności. Później zacznie się zmniejszać liczba osób, które trafiają do szpitala. I w pewnym momencie społeczeństwo i przywódcy polityczni uznają, że ten poziom ryzyka jest czymś, co jesteśmy gotowi tolerować – powiedział.

Cypr przedłuża obostrzenia

Ocenił, że pomimo wdrażania od początku listopada coraz drastyczniejszych środków walki z pandemią nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Dlatego też, mimo wcześniejszych planów ich poluzowania, na wyspie do 31 grudnia między 21.00 a 5.00 będzie obowiązywać godzina policyjna, a w domach prywatnych może przebywać maksymalnie 10 osób, włączając w to dzieci. Ioannu obiecał, że jeśli do Bożego Narodzenia sytuacja ulegnie poprawie, przepisy mogą zostać złagodzone.