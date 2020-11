Zakażenia w ukraińskim rządzie, kolejne ograniczenia w Rosji, mniej zakażeń w Czechach. Pandemia w Europie

Świat walczy z drugą falą pandemii COVID-19. Na Ukrainie doszło do zakażeń w rządzie, w Rosji premier zachęca do wprowadzania punktowych ograniczeń, a na Węgrzech trwa stan zagrożenia epidemicznego. W Czechach po wprowadzeniu restrykcji zmniejsza się liczba zakażeń.

Zakażenia wśród ukraińskich władz

Na Ukrainie w poniedziałek wykryto 10 179 nowych zakażeń koronawirusem, 191 chorych zmarło, 5514 wyzdrowiało, a hospitalizowano 1252 osoby - poinformował we wtorek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Minionej doby najwięcej infekcji wykryto w Kijowie (747). Przeprowadzono tego dnia ok. 69 tys. testów, w tym ok. 43 tys. metodą PCR. Dotychczasowy rekord pod względem dziennej liczby infekcji padł w piątek i było to 10 746 zakażeń.