Byli lekarze i pielęgniarki odpowiedzieli na apel Borisa Johnsona. Tysiące wrócą do pracy

Nawet 20 tysięcy byłych pracowników brytyjskiej służby zdrowia wróci do pracy, aby pomóc w walce z koronawirusem - poinformował premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Podziękował również 750 tysiącom wolontariuszy, którzy zgłosili się do pomocy. Wielka Brytania zajmuje ósme miejsce na świecie pod względem liczby zakażeń.

Kilka dni temu rząd zaapelował do pracowników służby zdrowia, którzy przeszli na emeryturę w ciągu ostatnich trzech lat, aby powrócili do pracy i pomogli w walce z epidemią. W niedzielę wieczorem Boris Johnson poinformował, że na ten apel odpowiedziało około 20 tysięcy byłych pracowników służby zdrowia.

Pomagać będą też wolontariusze

W filmie opublikowanym na Twitterze podziękował lekarzom, pielęgniarkom i innym byłym pracownikom służby zdrowia, którzy wrócili do pracy. Premier podziękował także 750 tysiącom wolontariuszy, którzy zgłosili się do pomocy służbie zdrowia.

Wolontariusze będą zajmować się między innymi dostarczaniem żywności i lekarstw do osób przebywających w izolacji bądź w kwarantannie, dowożeniem pacjentów na umówione wizyty lekarskie czy dzwonieniem do przebywających w izolacji, by sprawdzać ich samopoczucie. Ochotnicy muszą mieć ukończone 18 lat i być w dobrym stanie zdrowia.