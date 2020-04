"Lekarz powiedział mu, że jest młody i silny". 19-latek zmarł, po śmierci okazało się, że miał koronawirusa

View this post on Instagram

In questi giorni mi sono sentito dire spesso "non ci sono parole" ed io per te fratello mio qualche parola vorrei spenderla. Siamo sempre stati cane e gatto. Da qualche anno a questa parte non eri vicino fisicamente e per messaggio non ci sentivamo moltissimo ma in un certo senso il nostro rapporto si era rafforzato. Riuscivamo ad affrontare discorsi senza "litigare". Siamo cresciuti e maturati entrambi e tu, sicuramente più maturo di me, avevi il coraggio e la voglia di porti nuovi obbiettivi. La cucina, la tua passione più grande ti avrebbe portato lontano. Avresti spaccato il mondo ne sono certo. Vedendoci piangere ci avresti detto "Che cazzo piangete? È tutto ok!" visto che per te non c'era mai alcun problema. Questa foto di Carnevale rappresenta una delle poche sbornie prese insieme, io ho bevuto poco a dire il vero ma mi sono divertito da morire a starti dietro e reggerti. Avrei voluto passare con te tante altre giornate e serate del genere e giuro che ti porterò con me ogni giorno, in ogni occasione, ogni volta che scenderò in campo. Proverò ad esprimere qualche tuo desiderio ed esaudire parte dei tuoi sogni, sarà come farlo insieme anche perché sei qui con me e lo sarai sempre. Ti mando un abbraccio fino a lì, fino a quel ristorante stellato.. Ti amo fratello mio!