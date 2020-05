Prezydent może więcej. W Egipcie wprowadzono poprawki do ustawy o stanie wyjątkowym

Abd el-Fatah es-Sisi podpisał poprawki do ustawy o stanie wyjątkowym. Dają mu one dodatkowe uprawnienia, które zdaniem rządu są niezbędne do walki z epidemią COVID-19- poinformowała w sobotę agencja AP. Według oficjalnych danych w Egipcie potwierdzono niemal 9 tysięcy zakażonych, a ponad 500 osób zmarło.