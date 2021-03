"Wciąż nie mamy wystarczającej ilości dostaw szczepionek". Dania będzie negocjować z Izraelem 

- Izrael prowadzi zaawansowany dialog bezpośrednio z koncernem Pfizer i jest światowym liderem, jeśli chodzi o liczbę zaszczepionych osób oraz walkę z koronawirusem. Z tego powodu powinniśmy przystąpić do negocjacji politycznych z władzami tego kraju – oświadczyła we wtorek w parlamencie szefowa duńskiego rządu Mette Frederiksen.

W tym celu Frederiksen wraz z kanclerzem Austrii Sebastian Kurzem udaje się w czwartek do Izraela na spotkanie z premierem Benjaminem Netanjahu. Duńska premier odpytywana na konferencji prasowej stwierdziła, że nie wyklucza żadnych możliwości, w tym budowy fabryki w Danii, Austrii lub Izraelu. - To może być partnerstwo prywatno-publiczne - wskazała.

"Wciąż nie mamy wystarczającej ilości dostaw"

Na pytanie, dlaczego to nie władze unijne rozmawiają z Izraelem w sprawie zwiększenia dostępności szczepionki, Frederiksen odpowiedziała: - Proszę o to zapytać UE. - Nie zrywamy współpracy z Unią Europejską. Musimy szukać nowych rozwiązań. Dania przoduje w Europie, jeśli chodzi o program szczepień, ale wciąż nie mamy wystarczającej ilości dostaw - podkreśliła.

Według "Financial Timesa" budowa zakładów produkujących szczepionkę przeciwko Covid-19 we współpracy z koncernami Pfizer i Moderna będzie głównym tematem spotkań szefów rządów Danii, Austrii oraz Izraela. Brytyjska gazeta jako źródło tej informacji wskazuje wypowiedź anonimowego austriackiego urzędnika. W Danii do wtorku przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 przyjęło 449 723 osób (7,7 procent ludności), a dwie 185 677 (3,18 procent).