Mutacja koronawirusa na fermach norek. Duńczycy zamykają piątą część kraju

- To jest prawdziwe zamknięcie Jutlandii Północnej – stwierdziła premier Danii Mette Frederiksen, apelując do mieszkańców siedmiu gmin na północy kraju o pozostanie na miejscu oraz poddanie się testom na COVID-19. Od poniedziałku na tym obszarze nie będzie działać transport publiczny (w tym promy), a uczniowie starszych klas będą mieć nauczanie zdalne. Od soboty zamknięte będą restauracje, możliwy będzie jednak zakup dań na wynos. Nieczynne będą miejsca rozrywki, instytucje kultury oraz baseny. Restrykcje mają obowiązywać do 3 grudnia.