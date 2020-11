"Wielki skandal". W Danii wstrzymują ubój norek, w USA zdechły tysiące zakażonych zwierząt

Wbrew zapowiedziom premier Mette Frederiksen w Danii nie dojdzie do wybicia ponad 14 milionów norek w związku z wykryciem na niektórych fermach mutacji koronawirusa, bo zorientowano się, że nie ma prawa zezwalającego na zmuszenie do tego hodowców. Nim się to jednak stało, ponad dwa miliony zwierząt zostały uśmiercone. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych z powodu zakażeń koronawirusem zdechło ponad 15 tysięcy norek. Władze objęły kwarantanną dziesiątki amerykańskich ferm.

Dania nie wybije norek

Z kolei wbrew zapowiedziom premier Mette Frederiksen w Danii nie dojdzie do wybicia kilkunastu milionów norek w związku z wykryciem na niektórych fermach mutacji koronawirusa. Przedstawiciele opozycyjnych centroprawicowych i prawicowych partii udowodnili we wtorek w parlamencie, że zeszłotygodniowa decyzja premier Frederiksen o wybiciu wszystkich norek bez względu na to, czy są one zdrowe, czy chore może być tylko apelem, a nie nakazem, bo duńskie prawo nie pozwala rządzącym na podjęcie takiej decyzji.