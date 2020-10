Maseczki, dystans, ograniczenia zgromadzeń. W Czechach zaczął obowiązywać stan wyjątkowy

Od poniedziałku w Czechach obowiązuje stan wyjątkowy. Jego wprowadzenie zapowiedziano w ubiegłym tygodniu w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Minister zdrowia Roman Prymula zastrzegł jednak, że nie widzi powodu do zamykania gospodarki, tak jak to miało miejsce wiosną.

Po poniedziałkowym posiedzeniu rządu Prymula stwierdził, że nie ma powodu do zamykania gospodarki, tak jak zrobiono to teraz w Izraelu lub w Madrycie. Zapowiedział, że rządowa rada do spraw zagrożeń medycznych ma przedyskutować we wtorek plan kolejnych ograniczeń. Obecnie Czesi są zobowiązani do noszenia maseczek we wszystkich zamkniętych pomieszczeniach.