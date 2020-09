Na Słowacji i Ukrainie najwyższy bilans zakażeń, w Czechach niemal trzy tysiące infekcji

Z sobotnich danych Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy wynika, że poprzedniej doby w tym kraju potwierdzono 3833 zakażenia koronawirusem, co jest najwyższym dobowym bilansem infekcji od początku pandemii. Dzienny rekord infekcji padł także na Słowacji. Czeski resort zdrowia poinformował, że w piątek odnotowano 2946 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. To drugi najwyższy dobowy przyrost zakażeń w tym kraju.

Na Ukrainie w piątek najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Kijowie - 447. Łącznie poprzedniej doby w tym kraju potwierdzono 3833 zakażenia koronawirusem, co jest najwyższym wynikiem od początku pandemii. Poprzedni najwyższy wynik zanotowano 16 września, gdy poinformowano o 3584 zakażonych SARS-CoV-2.

Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Na Ukrainie rośnie liczba przypadków zakażenia koronawirusem Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Do 31 października trwa na Ukrainie tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie kraju. Do 28 września będzie obowiązywać tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców, poza pewnymi wyjątkami.