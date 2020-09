Ostrzegał przed tysiącami zakażeń dziennie i drugą falą pandemii. Epidemiolog pokieruje czeskim resortem zdrowia

W poniedziałek rano do dymisji podał się Adam Vojtiech, minister zdrowia Czech. Jeszcze tego samego dnia na to miejsce prezydent Milosz Zeman powołał Romana Prymulę. Zmiana na czele resortu ma miejsce, kiedy w kraju szybko rośnie liczba zakażonych koronawirusem.

Nominację Roman Prymula otrzymał po krótkiej rozmowie z prezydentem Zemanem na Zamku w Lanach, który jest letnią rezydencją głowy państwa. W Lanach zabrakło poprzedniego ministra Adama Vojtiecha i premiera Andreja Babisza. Prezydent powiedział, że nie wyobraża sobie innej osoby zdolnej do kierowania resortem w tak trudnej sytuacji. Na wcześniejszej konferencji prasowej premier Babisz oświadczył, że Prymula powinien przejąć nadzór nad zaleceniami związanymi z koronawirusem.

Podając się do dymisji, Adam Vojtiech powiedział na konferencji prasowej, że swoją dymisją chce stworzyć przestrzeń do rozwiązania problemu pandemii COVID-19. W Czechach od kilku tygodni rośnie liczba zakażonych SARS-CoV-2. Proponowane przez resort i podległe mu służby rozwiązania sanitarne nie powstrzymują skali rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Ostrzegał przed konsekwencjami wirusa, stanie na czele resortu

Roman Prymula, epidemiolog, były szef szpitala w Hradcu Kralowe, jest jedną z najbardziej znanych i wyrazistych twarzy walki z koronawirusem w Czechach. Był wiceministrem zdrowia. Zabiegał wtedy o wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek zawsze i wszędzie. W marcu przez dwa tygodnie kierował Centralnym Sztabem Kryzysowym. W tym czasie m.in. powiedział, że Czesi muszą się liczyć z zamknięciem granic nawet na dwa lata i powinni sobie zaplanować urlopy w kraju. Za te wypowiedzi spotkała go publiczna reprymenda od premiera.

Już po odejściu z resortu i objęciu specjalnie utworzonej dla niego funkcji pełnomocnika rządu do spraw innowacji i medycznych badań naukowych, co nastąpiło w maju, Prymula ostrzegł, że druga fala pandemii nadejdzie. Kilka dni temu ocenił zaś, że dziennie może przebywać od 6 do 8 tysięcy zakażonych.