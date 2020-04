Czechy wydłużają stan wyjątkowy. Opozycja chce znać plan rządu w zależności od rozwoju sytuacji

Izba Poselska, niższa izba czeskiego parlamentu, przedłużyła do 30 kwietnia obowiązujący od 12 marca w całym kraju stan wyjątkowy w związku z pandemią COVID-19. - Nie chcę, aby wolności były ograniczane nawet o sekundę dłużej niż to konieczne - zapowiedział premier mniejszościowego rządu Andrej Babisz.

Andrej Babisz powiedział we wtorek posłom, że przedłużenie stanu wyjątkowego leży w interesie każdego obywatela. Podkreślił, że pandemia nie jest równoznaczna z powrotem do silnego i wszechmocnego państwa. - Nie chcę, aby wolności były ograniczane nawet o sekundę dłużej niż to konieczne - powiedział.