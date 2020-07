Kolacja przy długim na pół kilometra stole z okazji zniesienia restrykcji. "Każdy musiał coś przynieść"

W stolicy Czech, Pradze, zorganizowano we wtorek masową publiczną kolację z okazji zniesienia restrykcji spowodowanych pandemią COVID-19. Prażanie zasiedli do stołu, którego długość wynosiła około pół kilometra. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przestrzega jednak, że pandemia jeszcze się nie skończyła, a same Czechy nadal zakazują wielu obcokrajowcom przekraczania swoich granic.