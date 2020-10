Czesi przedłużają stan wyjątkowy

Czescy posłowie wyrazili zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego, wprowadzonego w związku z epidemią COVID-19 na 30 dni. Będzie obowiązywać do 20 listopada. Rząd chciał, aby obowiązywał do 3 grudnia.

W czwartek liczba osób zakażonych koronawirusem w Czechach wzrosła o 13 051 – podało w piątek czeskie ministerstwo zdrowia. To mniej w stosunku do poprzedniego czwartku o ok. 1100 przypadków. Wzrasta zaś liczba hospitalizowanych - w szpitalach jest 6604 pacjentów, w tym 1031 w stanie ciężkim.

Babisz: sytuacja pozostaje krytyczna

Premier Andrej Babisz, broniąc wniosku o przedłużenie stanu wyjątkowego - wprowadzonego 5 października na 30 dni - o kolejny miesiąc mówił, że sytuacja w Czechach pozostaje krytyczna, a stan nadzwyczajny jest potrzebny, ponieważ do jego zapisów odwoływano się, wprowadzając obowiązujące restrykcje. Dotyczy to między innymi ograniczeń związanych z przemieszczaniem się lub dotyczących handlu i usług.

Minister zdrowia mówi o "początku spowolnienia"

- To, co się teraz dzieje, to prawdopodobnie początek spowolnienia. Jeżeli to będzie kontynuowane, zwyciężymy. Jeszcze nie wygraliśmy - powiedział minister na konferencji prasowej.