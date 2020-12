Dramatyczny brak medyków. Skazani lekarze będą leczyć w przywięziennych szpitalach

Podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 Rath oferował swoją pomoc, ale kierownictwo służby więziennej odrzuciło jego propozycję. Argumentowano, że skazany nie może mieć dostępu do leków odurzających lub narkotyków oraz do danych osobowych.

Bezpłatne testy na obecność koronawirusa

Koronawirus się rozprzestrzenia w Czechach

Indeks ryzyka epidemicznego w Czechach, wyrażany liczbą od 0 do 100, został w poniedziałek obniżony z 71 do 66. Zdaniem ekspertów wynika to ze spadku wskaźnika reprodukcji wirusa (R) z 1,22 do 1,16. Odnotowano jednak więcej infekcji niż przed tygodniem.