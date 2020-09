Wszystko mieli pod kontrolą, wpuścili turystów. Teraz Chorwaci płacą za to cenę

Chorwacja jako jedno z niewielu państw w Europie pod koniec maja nie odnotowywała nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Według dziennika "Wall Street Journal" obecnie stała się przykładem tego, jak po krótkich wiosennych sukcesach letnia turystyka przyczyniła się do rozwoju pandemii COVID-19 w Europie.

Amerykański "Wall Street Journal" zauważył jednak, że Chorwacja stała się studium przypadku, w jaki sposób letnie podróże w dobie COVID-19 przyczyniły się do rozwoju pandemii. Do podobnych sytuacji po letnich miesiącach doszło bowiem także w innych krajach Europy, będących popularnymi wśród wczasowiczów kierunkami, jak choćby na południu Francji czy w hiszpańskich kurortach turystycznych.

Turystyczna inwazja po miesiącach izolacji

Gdy pandemia COVID-19 w Europie zaczęła przybierać na sile, rządy większości państw w marcu podjęły decyzję o wprowadzeniu zaostrzonych restrykcji sanitarnych. Zamknięto lokale usługowe, sklepy przyjmowały ograniczoną liczbę klientów, nieuzasadnione opuszczanie domów groziło karami finansowymi. Wtedy także zdecydowano o stopniowym zamykaniu granic. Wszystko to znacząco odbiło się na gospodarce.

W obawie przed narastającymi kosztami lockdownu - zarówno ekonomicznymi, jak i politycznymi - rządy w całej Europie przed wakacjami zdecydowały się na stopniowe "odmrażanie gospodarki". W czerwcu otwarto wewnętrzne granice Unii Europejskiej, co doprowadziło do natychmiastowego ruchu w turystyce - zwrócił uwagę "WSJ". Rezultatem tego działania były tysiące zakażeń, głównie wśród młodych podróżnych, którzy po powrocie do swoich krajów rozprzestrzeniali chorobę na innych.