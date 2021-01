Zielone światło na wjazd do Wuhanu. Eksperci zbadają, co wydarzyło się tam ponad rok temu

Chińska państwowa komisja zdrowia poinformowała, że międzynarodowy zespół Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ma dotrzeć do Chin w połowie stycznia. Eksperci mają zbadać źródło i przyczyny pandemii COVID-19, która wybuchła w mieście Wuhan.

Pierwotnie kilkunastoosobowy zespół WHO miał pojechać do Chin na początku stycznia, by przeanalizować pierwsze wykryte przypadki zakażeń koronawirusem. Wizyta opóźniła się jednak z powodu braku zezwolenia władz w Pekinie, co chińskie MSZ określiło jako nieporozumienie.