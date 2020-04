Jak wygląda dziś miejsce, gdzie wszystko się zaczęło? Wuhan wraca do życia

Z Wuhanu wirus rozprzestrzenił się na inne kraje. Samo miasto na 11 tygodni było odcięte od świata. 8 kwietnia życie w 11-milionowym mieście wróciło do czegoś, co przypomina czasy sprzed epidemii, ale wciąż jest dalekie od tego, co było wtedy. - Ludzie są zdecydowanie bardziej świadomi konieczności przestrzegania zasad higieny i tego, jaki ma to wpływ na ich zdrowie. Ciągle odkażane są ulice, czyszczone klatki schodowe – opowiada Lu Jun, jedna z mieszkanek.