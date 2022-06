Pandemia w Chinach się nie kończy. Po 10 dniach przerwy widmo kolejnego lockdownu 

Szanghaj, uznawany za najbogatsze miasto Chin , przez dwa miesiące był w lockdownie w związku z falą zakażeń wariantem koronawirusa omikron. Większość krajów świata złagodziła restrykcje po zaszczepieniu znacznego odsetka ludności, ale rząd w Pekinie obstaje przy strategii "zero COVID" i dąży do całkowitej eliminacji wirusa.

"Niekończące się testy na COVID-19 są moim biletem wjazdowym"

Lockdown w Szanghaju zniesiono oficjalnie na początku czerwca, ale entuzjazm mieszkańców szybko opadł, gdy okazało się, że muszą co 72 godziny tłoczyć się w długich kolejkach na badania przesiewowe. Ujemny wynik testu i zielony "kod zdrowia" w aplikacji na telefonie komórkowym jest wymagany przy wejściu do miejsc publicznych.

- Niekończące się testy na COVID-19 nie są po to, by potwierdzić mój stan zdrowia, ale są moim biletem wyjazdowym. To niedorzeczne - poskarżyła się dziennikowi "South China Morning Post" mieszkanka Szanghaju Helena Shu. Zamiar wyjazdu z miasta w związku ze strategią "zero COVID" deklaruje wielu mieszkańców, w tym obcokrajowców.