Koronawirus w Chinach. Przetestują cały Szanghaj. Wojsko i dodatkowe służby medyczne skierowane do miasta

Chińskie władze skierowały tysiące wojskowych i cywilnych pracowników ochrony zdrowia do Szanghaju, aby wspomagali przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 u wszystkich 26 milionów mieszkańców miasta. W poniedziałek podano, że przez tydzień odnotowano niemal dziewięć tysięcy nowych, objawowych i bezobjawowych, przypadków COVID-19.

W kolejkach do punktów testowania niektórzy mieszkańcy Szanghaju we wschodnich Chinach ustawili się w poniedziałek jeszcze przed świtem. Wielu z nich przyszło w piżamach. Pracownicy ochrony zdrowia z testami pojawili się także na poszczególnych osiedlach mieszkaniowych

Chińska armia już w niedzielę skierowała do Szanghaju ponad dwa tysiące wojskowych specjalistów medycznych. Do miasta przybyło także ponad 10 tysięcy cywilnych pracowników ochrony zdrowia z prowincji takich jak Jiangsu, Zhejiang, a nawet z samej stolicy. Według doniesień państwowych mediów, przybywali szybką koleją i samolotami, obładowani walizkami.

Jak twierdzą media, jest to największa reakcja Chin w dziedzinie zdrowia publicznego od czasu pierwszego wybuchu pandemii COVID-19 w Wuhanie. Według Rady Państwowej (PLA) do prowincji Hubei wysłano wtedy około czterech tysięcy przedstawicieli personelu medycznego.

Niemal 9 tysięcy przypadków w tydzień

W Szanghaju od 28 marca do 3 kwietnia zgłoszono 8 581 bezobjawowych przypadków choroby, a u 425 osób zaobserwowano objawy COVID-19. Władze w niedzielę poprosiły mieszkańców o przeprowadzenie samobadania.

Według Agencji Reutera, w całym kraju działa ponad 12 tysięcy instytucji, które są w stanie przeprowadzać testy u 900 milionów osób dziennie. W Chinach stosuje się głównie testy zbiorcze, a więc badanie, w którym wstępnie 20 próbek wymazu jest mieszanych ze sobą, by szybko je przetworzyć.

Absurdalne decyzje

"Jak to jest z tą izolacją?"

Anonimowy mieszkaniec Szanghaju przekazał agencji Reuters, że tydzień temu uzyskał pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Do ośrodka kwarantanny trafił jednak dopiero w niedzielę wieczorem, choć przeprowadzony dzień wcześniej test wykazał, że nie jest już chory. Władze nalegały mimo to na wysłanie go na kwarantannę. Został umieszczony w pokoju z dwiema osobami, które cały czas mają pozytywne wyniki.