Maleje liczba zakażeń i zgonów w Chinach. Przywódca kraju z pierwszą wizytą w Wuhanie

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała we wtorek o 19 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby i 17 ofiarach śmiertelnych. Oznacza to dalszy spadek liczby zakażonych. Tego samego dnia do miasta Wuhan, epicentrum epidemii, przybył przywódca kraju Xi Jinping, by dokonać "inspekcji pracy na rzecz ograniczenia i kontroli epidemii".