Wirus wrócił do Wuhanu, Shulan w prowincji graniczącej z Rosją przechodzi w "tryb wojenny"

Narodowa Komisja Zdrowia Chin przekazała w poniedziałek, że odnotowano 17 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost w tym kraju od 28 kwietnia. Siedem nowych przypadków zakażenia dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy, natomiast 10 to infekcje lokalne. To drugi dzień z rzędu, gdy można dostrzec odwrócenie trendów z wcześniejszych dni, kiedy większość nowych przypadków zachorowań było "importowanych".