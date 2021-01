Tylu zakażonych nie było w Chinach od 10 miesięcy

Państwowa komisja zdrowia Chin poinformowała o 138 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Jest to największy dobowy przyrost zakażeń w tym kraju od 10 miesięcy. W Pekinie powiadomiono też o pierwszym od połowy maja zgonie z powodu COVID-19.

Czwartkowe dane są wyższe od liczby zakażeń ze środy, kiedy w Chinach kontynentalnych zgłoszono 115 nowych przypadków, w tym 107 lokalnych, co uznano za najwyższy dobowy bilans od 30 lipca 2020 roku.

124 nowe zakażenia to przypadki lokalne, co potwierdza powstawanie nowych ognisk epidemicznych w Chinach, gdzie przed rokiem odnotowano pierwsze przypadki SARS-CoV-2, ale gdzie później - dzięki determinacji władz i zdyscyplinowaniu społeczeństwa - udało się zahamować rozwój epidemii.

Wzrost zakażeń zbiega się z okresem wolnym od pracy

Podobnie jak przed rokiem - przypomina agencja Reutera - nagły wzrost zakażeń zbiega się z okresem wolnym od pracy z okazji Chińskiego Nowego Roku, przypadającego 12 lutego, gdy Chińczycy zazwyczaj wyjeżdżają z wielkich miast do swych rodzinnych wsi i miasteczek. W niektórych prowincjach wprowadzono ograniczenia dotyczące przemieszczania się obywateli. Jeśli zakażeń będzie przybywać, restrykcje będą surowsze i obejmą cały kraj.

Władze prowincji Heilongjiang zaapelowały w czwartek do mieszkańców o powstrzymanie się przed opuszczaniem miasta w związku ze świętami.

Eksperci WHO przybyli do Wuhan

Do Wuhan, gdzie pod koniec zeszłego roku wybuchła epidemia COVID-19, przybył międzynarodowy zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), powołany dla zbadania źródeł pandemii - podała w czwartek państwowa telewizja w Chinach.

Pierwotnie kilkunastoosobowy zespół WHO miał pojechać do Chin na początku stycznia. Wizyta opóźniła się jednak z powodu braku zezwolenia władz w Pekinie, co chińskie MSZ określiło jako nieporozumienie.